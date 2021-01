Nasilnemu osumljencu zasegli orožje in prepovedano konopljo

13.1.2021 | 09:35

Policija mu je med drugim zasegla tudi prepovedano konopljo (Foto: PU NM)

Policisti PP Sevnica so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 57-letnega moškega, ki je grozil žrtvi kaznivega dejanja nasilja v družini. Osumljencu, ki ima orožno listino, so zaradi groženj z orožjem in nezanesljivosti zasegli dve lovski puški, pištolo in več nabojev. Med hišno preiskavo so odkrili tudi prirejen prostor, v katerem je gojil prepovedano konopljo, je v današnjem policijskem poročilu zapisala predstavnica za stike z javnostmi na PU Novo mesto Alenka Drenik. Zasegli so 122 sadik konoplje, posušene delce konoplje in pripomočke za gojenje. Policisti PP Sevnica bodo zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Na upravno enoto bodo podali pobudo za odvzem orožja in uvedli postopek o prekršku zaradi nepravilne hrambe.

Požar v Trevesu

Poročali smo že o požaru v trebanjskem Trevesu. Policisti so bili danes ob 3.05 obveščeni, da je zagorelo v industrijskem objektu na Biču. OKC PU Novo mesto je na kraj takoj napotil policiste PP Trebnje in policiste PPP Novo mesto. Ob prihodu so zavarovali širše območje in zaradi nevarnosti širjenja požara skupaj z gasilci evakuirali prebivalce bližnjih hiš. Gasilci so požar omejili, trenutno aktivnosti ob gašenju še vedno potekajo. Po prvih ugotovitvah je požar zajel celoten objekt, pogorel je del proizvodnje in pisarniških prostorov, nastala je velika premoženjska škoda. Lokalna cesta Bič - Veliki Gaber je pri biču popolnoma zaprta, obvoz je po regionalni cesti. Takoj ko bodo razmere na požarišču to dopuščale, bo ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto pričela z ogledom. Kriminalisti bodo ugotavljali vzrok za nastanek požara in druge okoliščine. Kot navaja Drenikova v današnjem poročilu, bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Pijan povzročil nesrečo

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj okoli 17.30 obveščeni o prometni nesreči s premoženjsko škodo v Novem mestu. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 67-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v drug avtomobil. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,72 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nasilnega kršitelja pridržali zaradi spora na parkirišču

Policisti PP Novo mesto so včeraj malo po 12. uri posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v Novem mestu. Kršitelj, ki naj bi se sprl z oškodovanko zaradi parkirnega prostora, jo je žalil in razbil okno na stanovanjski hiši. 49-letni moški, ki je bil pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Klicali policijo 156-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 36 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 156 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja dokumentov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi požarov, še piše v današnjem poročilu Policijske uprave Novo mesto.

