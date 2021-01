Covid-19: Včeraj 2.092 novih okužb in še 17 žrtev. Kako je v regiji?

13.1.2021 | 13:20

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj opravili 11.943 PCR in hitrih testov in skupno potrdili 2.092 okužb z novim koronavirusom, kar je 17,51 odstotka je objavila vlada. Delež pozitivnih PCR testov je bil 28,5 odstotka, hitrih testov pa 5,7 odstotka. V bolnišnicah po vsej državi danes zdravijo 1.244 covidnih bolnikov, oz. 42 več kot včeraj, od teh so jih samo danes sprejeli 143, v domačo oskrbo pa odpustili 90 koronavirusnih bolnikov, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Intenzivno nego danes potrebuje še 205 bolnikov oz. 13 več kot včeraj, na respiratorju pa je 150 okuženih, oz. 1 manj kot včeraj. Vseh umrlih s covidom-19 je danes še 17, od teh jih je 12 umrlo v bolnišnicah po vsej državi.

Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh znaša 1.680, kažejo podatki covid sledilnika, vseh aktivno okuženih pa je zdaj 23.890 oz. 300 manj kot včeraj, med tem ko je vseh cepljenih zdaj 1,2 odstotka prebivalstva.

Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina je praznični čas prinesel širjenje okužb na zasebnih druženjih. "Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev po spolu in starostnih skupinah kaže sliko druženja in gibanja predvsem mlajše populacije, v starosti med 25 in 54 let, kar je pokazalo tudi večje število primerov znotraj te starostne skupine," je pojasnila namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager.

Še vedno je okoli 30 odstotkov anketiranih povedalo, da so se najverjetneje okužili v družini oziroma v skupnem gospodinjstvu. Močno je zrasel delež tistih, ki ne poznajo izvora okužbe, pa tudi tistih, ki so priznali, da je bil vzrok zasebno druženje. Prvih je bilo 35 odstotkov, slednjih pa 15 odstotkov.

Zato je Čakš Jagrova pozvala ljudi k previdnosti. "To, da nekdo nima simptomov, ne more biti zagotovilo, da morda ni okužen. Sploh če je bil v visoko rizičnem kontaktu," je poudarila. "Mehurčki naj ostanejo mehurčki tistih, ki živijo v istem gospodinjstvu, ne pa da jih širimo," je dodala.

Kako je v naši regiji?

Še vedno je največ okužb v posavski regiji, kjer povprečje v zadnjih 14 dneh znaša 2.037,3. Sledi ji jugovzhodna regija, kjer povprečje znaša 1.500,1. Kacin je poudaril, da pogoji za sproščanje ukrepov proti širjenju korona virusa še niso izpolnjeni.

V Splošni bolnišnici Novo mesto danes zdravijo 90 korona virusnih bolnikov oz. 4 manj kot včeraj, od teh so jih 5 sprejeli danes, 7 pa so jih odpustili v domačo oskrbo. 18 bolnikov potrebuje intenzivno terapijo, kar je še eden več kot včeraj, 12 pa pomoč respiratorja. Umrla sta še dva kovidna bolnika.

V Splošni bolnišnici Brežice po podatkih covid sledilnika danes zdravijo 42 okuženih, kar je eden manj kot včeraj, štiri od teh so sprejeli danes, 4 pa odpustili v domačo oskrbo, med tem ko je eden izgubil boj z novo korona virusno boleznijo.

Okužbe na dan 12.januar 2021

11.01. 12.01.

Bistrica ob Sotli 00 00

Brežice 52 17

Črnomelj 15 27

Dobrepolje 06 06

Dolenjske Toplice 00 07

Ivančna Gorica 19 14

Kočevje 07 07

Kostanjevica na Krki 02 05

Kostel 00 01

Krško 42 36

Loški Potok 02 05

Metlika 10 08

Mirna 04 07

Mirna Peč 03 02

Mokronog-Trebelno 03 02

Novo mesto 34 48

Osilnica 01 00

Radeče 00 03

Ribnica 10 10

Semič 07 15

Sevnica 07 33

Sodražica 07 05

Straža 00 08

Šentjernej 11 07

Šentrupert 03 02

Škocjan 02 04

Šmarješke Toplice 03 07

Trebnje 14 17

Velike Lašče 04 08

Žužemberk 06 06

R.M.