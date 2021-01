FOTO: Otroci s posebnimi potrebami spet v šolskih klope, tudi na OŠ Milke Šobar Nataše v Črnomlju

13.1.2021 | 14:10

Otroci s posebnimi potrebami v OŠ Milke Šobar Nataše v Črnomlju se veselijo vrnitve v šolske klopi (Foto: DL/S.Gosenca)

Črnomelj - Minuli torek so se po 72 dneh v Sloveniji, kjer je še vedno razglašena epidemija covid-19, spet odprla vrata šol s prilagojenim programom, med drugim tudi OŠ Milke Šobar-Nataše v Črnomlju.

»Učenci so bili umirjeni, nekako prestrašeni, a hkrati polni pričakovanj,« je povedal ravnatelj Matjaž Barič in dodal, da se hitro vračajo na stare tirnice. »Nekateri učenci s težjimi motnjami pa se na spremembe še navajajo, saj so pri njih procesi socializacije nekoliko drugačni.«

Na OŠ Milke Šobar Nataše sicer deluje deset oddelkov v obeh programih, torej v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. »V minulem tednu je v naše šolske klopi sedlo 55 od 70 učencev. Večina staršev je vesela, da se je pouk začel. Imamo pa nekaj staršev, ki se bojijo za zdravje svojih otrok in do nadaljnjega otrok ne bodo pustili v šolo,« pojasnjuje Barič.

Pouk izvajajo izključno v matičnem razredu, učenci se ne smejo mešati med seboj, med odmori so v svojih razredih, dodatne dejavnosti - interesne in projektne dejavnosti ter tekmovanja - pa v tem času niso organizirane. Da se otroci po premoru spet lažje skoncentrirajo na delo, imajo na šoli v večini učilnic prvo uro namenjeno klepetu z učiteljico, otroci pijejo čaj, se pogovarjajo, prostore tudi redno zračijo, učiteljice upoštevajo vsa priporočila NIJZ-a in ves čas pouka nosijo maske.

Več o tem, s katerimi težavami so se soočali pri šolanju na daljavo in kakšne posledice je to pustilo pri otrokih, pa preverite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Sabina Gosenca

Galerija