Šentjernejski Arex se širi v Brazilijo

13.1.2021 | 14:20

Šentjernejski Arex se širi v Brazilijo (Foto: arhiv DL)

Šentjernej - Šentjernejsko podjetje Arex, ki izdeluje obrambne izdelke in lahko orožje in je v lasti češkega zasebnega sklada, v Braziliji odpira svojo prvo podružnico v tujini. Podjetje je sicer lani poslovalo pozitivno, a slabše, kot so načrtovali. Razlog za to je tudi epidemija novega koronavirusa, ki otežuje neposredni prevzem in pregled Arexovih izdelkov.

Direktor in nekdanji lastnik Arexa Ivan Kralj (Foto: arhiv DL)

Arexov direktor in nekdanji lastnik Ivan Kralj, ki ni želel razkritih podrobnega poslovnega izida, je za STA povedal, da približno 150 kilometrov od brazilskega glavnega mesta Brasilia letos začenjajo proizvodnjo. Izdelovali bodo pištole, in sicer predvsem za prodajo v Južni Ameriki.

V Braziliji že zaposlujejo deset ljudi. Njihovo število bo v mesecu dni zraslo na 20, načrtujejo pa nadaljnjo rast. Gre sicer za meddržavni projekt po obrambnem sporazumu med Slovenijo in Brazilijo, Kralj pa je omenjeni posel označil za velik uspeh Slovenije.

Arex se pogovarja tudi o vzpostavitvi morebitnih podružnic v Aziji, Evropi in na Bližnjem vzhodu, s čimer sledijo novejši smernici, po kateri željo države čim več ustvariti na lastnih tleh in omejiti globalizacijo. Pri teh projektih bo šlo za vzpostavitev podružnic ali pa za prenos tehnologij, je pojasnil direktor.

Opozoril je tudi, da so z novim letom na trg poslali nove modele pištol oz. novo generacijo modela pištole delta v treh velikostih. Tem bosta sledili še dva nova modela pištol, pištola zero 2 in še manjša, žepna pištola, od nove ponudbe pa si obetajo nadaljnjo rast.

Glede poslovnih izidov je dejal, da Arexovi letni izidi nihajo in da je to posledica dodeljevanja obrambnih sredstev, ki jih imajo na voljo države, s katerimi sodelujejo, in tamkajšnjega stanja. Poslovanje imajo oteženo tudi zaradi covida-19. Težave imajo s potovanji, dobavo surovin in polizdelkov iz Italije in Španije.

Prisotni so sicer na vseh celinah. Imajo približno 130 zaposlenih. Število teh zložno povečujejo, ob nadaljnji rasti pa naj bi v prihodnjih nekaj letih zaposlovali približno 200 ljudi. Kader morajo sicer priučiti.

Arex, ki nima civilnega programa, izdeluje obrambne jopiče, nahrbtnike, manevrsko in vadbeno strelivo, zaščitne maske in drugo obrambno opremo za vojsko, policijo in varnostne službe, od lahkega orožja pa pištole in puške, je še navedel Kralj.

Leta 2017 je prešel v last češkega zasebnega sklada RSBC oz. v ta namen ustanovljene družbe RSBC Defence. Arex je sicer pred desetletjema nastal iz družbe Iskra Pons, orodjarskega dela Iskre. Iz civilnega programa se je sčasoma preusmeril v vojaško industrijo. Večino izdelkov izvozi.

STA/R.M.