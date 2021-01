S helikopterjem z Lisce v celjsko bolnišnico

13.1.2021 | 18:40

Danes ob 14.43 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor poletel na Lisco v občini Sevnica, od koder je odpeljal poškodovano osebo v Splošno bolnišnico Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja ter reševalcem Nujne medicinske pomoči Sevnica nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe.

Pomagali pri reanimaciji

Danes ob 15.54 so v Podgorju ob Sevnični v občini Sevnica gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri reanimaciji osebe.

Gasilci pomagali reševalcem

Danes so v Slamni vasi v občini Metlika gasilci PGD Slamna vas pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Metlika pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Gorele saje v dimniku.

Danes ob 12.59 so v naselju Rodine v občini Črnomelj gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Rodine so zavarovali kraj dogodka in nadzorovali izgorevanje saj.

