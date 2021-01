AVDIO: Krka v gosteh še do ene zmage

14.1.2021 | 07:15

Z gostovanja Krke pri Rogaški (foto: KK Rogaška)

Novomeški košarkarji so v tekmi 15. kroga SKL v gosteh po podaljšku premagali Rogaško z 79:74 (17:13, 17:18, 13:20, 20:16, 12:7) in zabeležili že 13. zmago v 1.SKL.

Krkaši so v petorki Nejc Barič, Rod Camphor, Luka Lapornik, Jure Škifić in Milan Milovanović odlično začeli in povedli z 9-0, po trojki Camphorja pa je bilo sredi 6. minute že 14:4 za Krkaše. Milovanović je z učinkovitim zabijanjem ob koncu 7. minute Krkaše popeljal na +11 (17:6), potem pa do konca prve četrtine niso več zadeli. Domači so se s sedmimi zaporednimi točkami do konca prve četrtine približali na 17:13, drugo četrtino pa so začeli z osmimi zaporednimi točkami za 21:17. Strelski post je s svojo tretjo trojko v 13. minuti prekinil Camphor, po trojki Vasilija Vučetiča pa so Krkaši sredi četrtine vnovič povedli in ob polčasu imeli tri točke prednosti (34:31).

Krkaši so sredi 3. četrtine povedli z 42:36, potem pa so domači do konca četrtine naredili delni izid 15:5 in pred zadnjo četrtino vodili z 51:47. Na začetku zadnje četrtine je blestel Miha Škedelj, ki je v treh minutah in pol dosegel 10 točk in Krkaši so spet vodili (57:53). Po novi trojki Škedlja so tri minute pred koncem vodili z 62:57, dve minuti pred koncem pa po trojki Bariča s 65:61. Domači so nato dosegli pet zaporednih točk in 57 sekund pred koncem povedli s 66:65. Rok Stipčević je s košem iz prodora hitro vrnil Krkaše v vodstvo, ki so nato zapravili napad, da bi vodstvo še povečali. Zadnji napad so tako imeli domači, po zgrešenem metu je sekundo pred koncem do odbite žoge prišel Gabrovšek, ki pa je po prekršku nad njim zadel le en prosti met za izenačenje na 67 in podaljšek.

Prvi koš v podaljšku so dosegli domači, potem pa so Krkaši s šestimi zaporednimi točkami prišli do vodstva s 73:69. Domači so nato s petimi točkami prišli do vodstva in 43 sekund pred koncem imeli napad. Stipčevič je izkušeno ukradel žogo Vujačiču in popeljal Krkaše v vodstvo, domači pa so nato zgrešili še en napad. Stipčević in Barič pa sta z zadetima prostima metoma dokončno potrdila zmago Krke. Trener KK Krka Vladimir Anzulović je po tekmi povedal: „Čestitke Rogaški za fair igro, čestitke naši ekipi za zmago na zelo zahtevnem gostovanju v Rogaški Slatini. Ni nam stekel met za tri točke, a tudi brez tega meta, ki je ena od naših glavnih značilnosti, smo uspeli zmagati. Želimo si čimprej ujeti normalen ritem treningov in tekem, da se tako vrnemo v formo.“

Krkaši imajo v SKL 13 zmag in 2 poraza, v prihodnjem krogu pa bodo prihodnjo sredo (20.01.) gostili moštvo Šentjurja. Še prej jih to nedeljo (17.01.) čaka gostovanje v ABA ligi pri Igokei.

1.SKL, 15. krog, 13.1.: Rogaška – Krka 74:79 (13:17, 18:17, 20:13, 16:20, 7:12)

Krka: Camphor 15 (4 sk, 2 as), Stipčević 15 (2 sk, 5 as), Barič 5 (5 sk, 5 as), Škifič 6 (6 sk, 2 as), Škedelj 18 (6 sk, 3 as), Lapornik 7 (5 sk), Rebec 2, Vučetić 4, Milovanović 7 (5 sk), Stergar, Vrabac, Kosi.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Miha Škedelj 18

Največ skokov: Jure Škifić in Miha Škedelj 6

Največ asistenc: Rok Stipčević in Nejc Barič 5

Največ pridobljenih žog: Rok Stipčević in Nejc Barič 3

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Miha Škedelj 21

R.M.

Zvočni zapisi Trener KK Krka Vladimir Anzulović po tekmi v Rogaški Slatini Trener KK Krka Vladimir Anzulović po tekmi v Rogaški Slatini