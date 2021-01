Spet zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše

14.1.2021 | 07:25

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Na Viniški cesti v Črnomlju so včeraj ob 17.44 zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, nadzorovali izgorevanje saj, pregledali prostore okoli dimnika s termovizijsko kamero in stanovalcem odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Sicer pa so dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto v zadnjih 12 urah prejeli 6 klice za nujno medicinsko pomoč in dve obvestili o povoženih živalih ter o tem obvestili lovce oziroma higienike. Dežurni na brežiški izpostavi izrednih dogodkov niso obravnavali, so pa posredovali tri pozive za nujno medicinsko pomoč.

Kako bo z elektro oskrbo?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča odjemalcem električne energije da bo danes med 07.30 in 8.uro ter med 13. in 13.30 prekinjena dobava elektrike na območju TP ELEKTRO.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje sporoča, da bo danes med 12. in 14.uro prekinjena dobava elektrike na območju TP BIŠKA VAS.

Iz distribucijske enota Krško, nadzorništva Brežice pa so sporočili, da danes med 11. in 14. uro ne bo elektrike na območju TP BRVI-nizkonapetostni izvod Izvir-Kraška vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

R.M.