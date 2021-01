Epidemija podaljšana še za 60 dni, ostaja večina omejitvenih ukrepov

14.1.2021 | 08:30

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Ljubljana - Vlada je podaljšala razglasitev epidemije, ki jo je prvotno razglasila 19. oktobra, še za 60 dni. Ob tem je podaljšala večino proti koronskih omejitev, šole ostajajo zaprte. Cepljenje proti covidu-19 se po državi nadaljuje, do zdaj so razdelili okoli 40.000 odmerkov cepiva. V torek so potrdili 2.092 okužb z novim korona virusom, umrlo je 17 bolnikov.

Podaljšanje razglasitve epidemije za 60 dni bo začelo veljati 17. januarja. Kot so pojasnili na vladnem uradu za komuniciranje, aktualne epidemiološke razmere zahtevajo vnovično, a časovno omejeno razglasitev epidemije na celotnem območju Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.

Tako tudi do kakšnega večjega sproščanja proti koronskih omejitev pričakovano ni prišlo, pač pa je vlada včeraj podaljšala večino obstoječih proti koronskih omejitev, se pa odpirajo čistilnice.

Prehod meje po novem

Po novem bodo lahko nemoteno prehajali državno mejo dvolastniki ali najemniki zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, če bodo prehajali mejo zaradi opravljanja kmetijskih, poljedelskih ali gozdarskih del in se bodo vrnili takoj po opravljenem delu.

Določene spremembe so pri veljavnosti negativnega hitrega testa, če želi posameznik v Slovenijo vstopiti brez odreditve karantene. Po novem hitri antigenski test, ki ga oseba predloži ob vstopu v državo, ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa, še vedno pa velja, da mora biti opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja.

Pri PCR testih ni sprememb. Še vedno velja, da ne smejo biti starejši od 48 ur od odvzema brisa in morajo biti opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Po novem bo možno, da bo oseba, ki jo bodo ob vstopu v Slovenijo napotili v karanteno, trajanje karantene prekinila z negativnim PCR ali hitrim antigenskim testom, pri čemer ne bo več časovno omejeno, kdaj se lahko test opravi. Do zdaj je namreč veljalo, da je možno opraviti test, da bi prekinili karanteno, peti dan po napotitvi. Nova država na rdečem seznamu, v skladu s katerim se ob vstopu v Slovenijo odredi karantena (z izjemo negativnega PCR ali hitrega testa), je Irska.

Poleg tega je vlada na včerajšnji seji sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence. Ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je podaljšan do konca marca.

Trenutne razmere ne dopuščajo sproščanja ukrepov

Vlada se ni odločila za sproščanje ukrepov, ker na državni ravni še niso izpolnjeni pogoji za to - sedemdnevno povprečje okužb pod 1.350 in število hospitaliziranih pod 1.200.

Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh namreč znaša 1.668, v bolnišnicah je hospitaliziranih 1.244 covidnih bolnikov, od tega 206 na intenzivni negi. Največ okužb je v posavski regiji, kjer povprečje v zadnjih 14 dneh znaša 2.037,3. Sledi ji jugovzhodna regija, kjer povprečje znaša 1.500,1. Najboljše je stanje v primorsko-notranjski regiji, kjer povprečje znaša 772,2.

Do vnovičnega vnosa virusa je med drugim prišlo v Domu starejših Cerknica, med tem ko v domovih starejših v Postojni in Ilirski Bistrici nimajo okužb. Nekaj posameznih je še v Domu upokojencev v Sežani in v Domu na Krasu v Dutovljah. V sežanskem domu so covid-19 preboleli skoraj vsi oskrbovanci in večje število zaposlenih. V Domu na Krasu pa so trenutno oboleli trije stanovalci in prav toliko zaposlenih.

Zajezitev epidemije omogoča množično cepljenje

Da je široko cepljenje med prebivalstvom eden od ključnih ukrepov za zajezitev epidemije, so sporočile tudi Zdravniške organizacije, medicinski fakulteti in komisija za medicinsko etiko, ki prebivalcem priporočajo, naj se odločijo za cepljenje proti covidu-19, če jim zdravstveno stanje to dopušča.

"Le enotni in solidarni bomo kolikor mogoče hitro obvladali epidemijo in spet omogočili življenje brez epidemioloških omejitev," so zapisali. "S cepljenjem lahko zaščitimo pred boleznijo sebe in tiste, ki jih epidemija najbolj ogroža, zmanjšamo število umrlih in omogočimo povratek življenja, kakršnega smo bili vajeni," so dodali.

Doslej je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v Sloveniji razdeljenih okoli 40.000 odmerkov cepiva, med tem ko so skupaj prejeli 49.725 odmerkov cepiva, v torek tudi prvih 1.200 odmerkov Moderninega, ki bo predvidoma najprej namenjeno za cepljenje zdravstvenih delavcev.

Cepiva, ki bodo prišla v naslednjih dveh tednih, bodo večinoma namenjena drugim odmerkom, tako da bo za nova cepljenja cepivo vnovič na voljo šele v drugem tednu februarja, je povedala predstavnica NIJZ Marta Grgič Vitek in dodala, da imajo do konca marca za zdaj zagotovljenih 245.000 odmerkov Pfizerjevega cepiva.

Med cepljenimi je bilo doslej nekaj več žensk, kar je po njenem zaradi zdravstvenega osebja, kjer prevladuje ženska populacija, po starosti pa gre večinoma za starejše, torej stanovalce domov za ostarele. Glede na regije je zaradi UKC Ljubljana največji delež precepljenih v osrednjeslovenski regiji, sicer pa se številke povsod gibljejo okoli odstotka. Doslej so prejeli 86 prijav neželenih učinkov, daleč največ zaradi splošnih težav ali sprememb na mestu cepljenja.

STA/R.M.