Odprli šolo in dobili inšpekcijo

14.1.2021 | 09:30

Otroci so se vrnitve v šolo razveselili, a so težko sledili pouku (Foto: DL/I.Vidmar)

Novo mesto - Odločitev ustavnega sodišča, da se morajo otroci s posebnimi potrebami vrniti v šolske klopi, je šolskim ustanovam, ki so se morale na vnovično odprtje pripraviti dobesedno čez noč oziroma natančneje čez praznike, povzročilo številne težave. Navodil, kako to storiti, niso dobile, tako da se je morala vsaka šola znajti po svoje. V Novem mestu je svojevrsten eksperiment dobro uspel, kar je potrdila tudi šolska inšpektorica, ki je Osnovno šolo Dragotina Ketteja obiskala že drugi dan pouka.

Ravnateljica novomkeške OŠ Dragotina Ketteja Vida Marolt (Foto: DL/I.Vidmar)

Po prvem tednu pouka ravnateljica novomeške Osnovne šole Dragotina Ketteja Vida Marolt pravi, da so bile še bolj kot sam pouk na daljavo zahtevne menjave režima pouka. »Ko smo septembra začeli pouk, smo vedeli, kaj nas čaka, zato smo se skušali na morebitno zaprtje čim bolj pripraviti. Dali smo večji poudarek računalništvu, da smo vsem otrokom pokazali, kako uporabljati računalnik, kako sprejeti elektronsko pošto, kako sprejeti ali poslati fotografijo in podobno. Prek donacij smo dobili več računalnikov, kupili smo nekaj tablic, da smo opremili vse učence. Vendar to ni bilo tako enostavno. Imaš paket, v katerem je računalnik, a to ni vse. Potem pa to pelji v neko vas v Suho krajino, kjer so veseli, da imajo sploh elektriko, kaj več pa tako nimajo. Pa je kljub vsem težavam pouk na daljavo dobro stekel, saj smo uporabili vse mogoče kanale za posredovanje informacij, ne le po spletu in elektronski pošti ter Facebooku, tudi po telefonih in v SMS sporočilih smo se povezovali z otroki in starši. Otroci so se dobro odzivali, tudi tisti, ki živijo v romskem naselju. Teh je kar 45. Njim smo gradivo natisnili in odnesli domov.«

V Osnovni šoli Dragotina Ketteja izvajajo posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, ki je neke vrste priprava na čim samostojnejše življenje, in prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za učence z blažjimi motnjami. »Med tem ko so se učenci v šolskem programu že nekoliko naveličali šole na daljavo, pa učencem iz posebnega programa v bistvu odgovarja red in stabilnost, ki ga je v njihovem vsakdanjiku zagotavljala šola na daljavo. Zjutraj so dobili navodila, kaj naj ta dan delajo. Njihove naloge so bile povezane z realnim življenjem, pomagali so kuhati, lupili so krompir, pekli piškote, pospravljali in podobno. Veliko staršev teh otrok je doma, nekateri so tudi brezposelni, tako da so lahko delali z otroki,« o šoli na daljavo v njihovem primeru pove ravnateljica Vida Marolt.

Pri pripravi na odprtje šol in začetek pouka so bile šole za učence s posebnimi potrebami prepuščene same sebi. »Te naše šole se med sabo tako zelo razlikujejo. V Črnomlju in pri nas v Novem mestu imamo med učenci ogromno romskih otrok in s tem večinoma zelo slab socialnoekonomski status staršev. Nikakor se ne moremo primerjati z neko tovrstno šolo z Gorenjske. Prav danes se nam je zgodilo, da je eden izmed romskih otrok dobil vročino in nam ni nikakor uspelo priti v stik s starši, tako da so ga morale učiteljice same odpeljati domov. Če bi ga dali na avtobus, bi okužil še vse druge in bi lahko hitro zaprli šolo. V takem primeru se je treba odločiti in ukrepati zelo hitro.«

Pred odprtjem šole in začetkom pouka so v ponedeljek, 4. januarja, vsi zaposleni opravili testiranje in nihče ni bil okužen, tako da so lahko začeli v neokrnjenem kolektivu, pozneje pa je morala ena izmed sodelavk, ki sicer ni zbolela, v karanteno.

»Otroci so bili vrnitve v šolo zelo veseli in to navdušenje jih tudi po enem tednu pouka ni minilo, so pa izgubili nekaj delovne kondicije. Že ob devetih dopoldne so bili utrujeni in najraje ne bi več delali. Izgubili so rutino, ki so jo imeli pred zaprtjem šol. Ampak počasi prihajajo nazaj in vsak dan lažje sledijo pouku,« o prvih dneh po vrnitvi v šolo pravi Maroltova.

Vendar šole ob vnovičnem odprtju ne obiskujejo vsi učenci. V ponedeljek je bilo v šoli 73 od skupno 131 otrok. Približno tretjina jih iz različnih vzrokov ostaja doma. Je pa že drugi dan pouka je Osnovno šolo Dragotina Ketteja obiskala inšpektorica z inšpektorata za šolstvo, ki je po pregledu dela na šoli povedala, da so primer dobre prakse. To pa je tudi potrditev, da so se na vnovično odprtje šole v zelo kratkem času dobro pripravili in ta nepričakovani izpit opravili z odliko.

Igor Vidmar