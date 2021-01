FOTO: Akcija uspela, mobilna hiška že v Petrinji

14.1.2021 | 09:40

Rotarijci so mobilno hiško včeraj dostavili 8-članski družini v Hrastovico pri Petrinji, ki jo je močno prizadel nedavni potres (Foto: Rotary klub Novo mesto)

Novo mesto/Zagreb/Petrinja - Rotary klub Novo mesto je osem članski družini v Hrastovici pri Petrinji včeraj dostavil mobilno hiško in v potresu uničene stanovanjske in gospodinjske potrebščine. Družini je potres prizadel dom, ki ni bil več primeren za varno življenje in je načrtovan za rušenje. Zadnjih 14 dni je družina spala v avtu in v prilagojenem šotoru.

Akciji se je pridružil tudi Rotary klub Zagreb Centar in rotarijci so se skupaj na terenu na lastne oči prepričali o izjemno veliki škodi, ki jo je povzročil potres, spoznali pa so tudi stisko, v kateri so se znašli tamkajšnji prebivalci.

»Rotarijci se ob tej priložnosti želijo zahvaliti vsem ljudem dobrega srca, ki so kakorkoli sodelovali v tej dobrodelni akciji, še zlasti pa podjetju Adria Mobil za delno donatorstvo in vso logistično podporo,« je povedal predsednik Rotary kluba Novo mesto Simon Bele.

