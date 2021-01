Nekateri delavci v požaru prizadetega Trevesa na čakanje

14.1.2021 | 10:30

Večina zaposlenih v tem delu Trevesa bo najverjetneje šla na čakanje (Foto: DL/R.N.)

Trebnje - Včeraj smo poročali o obsežnem požaru v podjetju Treves iz Biča v Občini Trebnje, ki je v večinski francoski lasti. Gasilci so se z ognjem spopadali vse od tretje ure ponoči, ko je zagorelo, pa do sredine dneva, ko jim ga je uspelo dokončno pogasiti. Na terenu je sicer še nekaj časa ostala požarna straža, takoj, ko so bile vzpostavljene razmere za zagotavljanje varnosti, pa je skupina novomeških kriminalistov in drugih služb opravila ogled, da bi ugotovila vzroke požara.

Direktor Trevesa Andrej Baškovič je povedal, da škode še nekaj časa ne bodo mogli oceniti, saj morajo poškodovane prostore najprej dobro pregledati in ugotoviti, če je sploh še kaj uporabnega. Pogorela je sicer stavba, ki so jo imeli v najemu od sosednjega podjetja Eurotek, na tej pa je bila manjša sončna elektrarna drugega najemnika. Prek matičnega podjetja v Franciji so imeli vse zavarovano, ker gre za tujo oz. ameriško zavarovalnico, pa se bo ocena škode predvidoma zavlekla.

Glede nekaj več kot sto zaposlenih je direktor napovedal, da bodo morali tiste, ki ne bodo mogli delati, do sanacije in vnovične vzpostavitve proizvodnje poslati na čakanje. Pri vzpostavitvi proizvodnje sicer računajo na nepoškodovani novi del tovarne, kamor bi lahko preselili nepoškodovane stroje. Koliko je teh, sicer še ne vedo. Imajo pa srečo, da gre za zdravo podjetje, je poudaril Baškovič. Lani so dobro poslovali in pri premoščanju epidemiološke krize niso imeli večjih težav. Po požaru pa se ukvarjajo predvsem z iskanjem rešitev, da bi nepoškodovana orodja poslali sestrskim tovarnam po Evropi, ki bi nadomestila njihov proizvodni izpad. Sicer pa nameravajo sanacijo opraviti čim prej in čim prej vnovič zagnati tudi proizvodnjo, je še povedal Baškovič.

Podjetje Treves na Biču so sicer ustanovili leta 2005. Njegov ustanovitelj je globalno uspešno podjetja Treves iz Francije, ki je v večinski družinski lasti in so ga ustanovili leta 1836. To kot ključni partner sodeluje v avtomobilski industriji, je globalna družba, ki je specializirana za razvoj, izdelavo in dobavo avtomobilskih sestavnih delov s področja zvočne in termične izolacije.

