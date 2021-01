Spet napad na policista. Enega je ugriznil!

14.1.2021 | 10:50

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Na cesti med Dobovo in Brežicami sta brežiška policista včeraj malo po 12.uri ustavljala voznika osebnega avtomobila. Svetlobnih in zvočnih znakov kršitelj ni upošteval, nadaljeval je vožnjo in poskušal zapeljati na dvorišče stanovanjske hiše, kar sta mu policista preprečila. Med postopkom z voznikom je iz stanovanjske hiše pritekel kršiteljev sin in napadel policista. Prav tako ju je napadel tudi 46-letni kršitelj in policista ugriznil v roko. Policista sta zoper oba nasilneža uporabila prisilna sredstva in ju obvladala. V nadaljevanju postopka je bilo ugotovljeno, da je 46-letni kršitelj vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil Volkswagen passat zasegli, na sodišče pa naslovili obdolžilni predlog. Zoper oba nasilneža bodo na pristojno tožilstvo podali tudi kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, je v današnjem poročilu Policijske uprave Novo mesto zapisala predstavnica za odnose z javnostmi Alenka Drenik.

Zasegli dve vozili voznikov brez izpita

V Veliki Bučni vasi so policisti PP Novo mesto med kontrolo prometa ustavili 89-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Volkswagen polo so mu začasno zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V Velikem Trnu pa so krški policisti malo po 18. uri zasegli avtomobil Fiat marea. Zoper 47-letnega voznika, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, bodo na sodišče podali obdolžilni predlog.

Policiste klicali 154-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 38 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 154 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in tatvin, so še zapisali v današnjem poročilu Policijske uprave Novo mesto.

