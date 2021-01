Covid-19: Še 1.767 novih okužb in 23 žrtev. Kako je v regiji?

14.1.2021 | 11:50

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj opravili 11.494 PCR in hitrih testov ter potrdili 1.767 okužb z novim koronavirusom, kar skupno pomeni 15,37 odstotka okuženih. Delež pozitivnih PCR testov je bil 25,1 odstotka, oz. 3,4 odstotka nižji kot v torek, pri hitrih testih pa je bilo okuženih 6 odstotkov testiranih, kar je 0,3 odstotka več kot dan prej. V bolnišnicah po vsej državi se danes zdravi 1.266 kovidnih bolnikov oz. 22 več kot včeraj, od teh so jih samo danes sprejeli 121. 199 bolnikov s covidom-19 zdravijo na intenzivnih oddelkih, 147 pa jih diha s pomočjo respiratorja. Ti dve številki sta nekoliko nižji od včerajšnjih. V domačo oskrbo so danes odpustili 80 kovidnih bolnikov, 23 pa jih je izgubilo boj z boleznijo, 19 od teh v bolnišnicah.

Trenutno je aktivno okuženih še 23.230 prebivalcev Slovenije, kar je sicer 660 manj kot dan prej, povprečje zadnjih 7 dni pa znaša 1.549 oz. je nižje za 131, kažejo podatkih Sledilnika za covid-19. Vseh do zdaj umrlih v Sloveniji s covidom-19 je zdaj že 3.070.

Kako je v naši regiji?

V Splošni bolnišnici Novo mesto je število hospitaliziranih s covidom-19 danes nekoliko nižje kot včeraj – 88, oz. 2 manj. Šest od teh so v bolnišnično oskrbo sprejeli danes. 17 pacientov potrebuje intenzivno kovid nego, 13 jih diha s pomočjo respiratorja, 5 so jih odpustili v domačo oskrbo, trije pa so v novomeški bolnišnici za posledicami okužbe s covidom-19 umrli.

V Splošni bolnišnici Brežice danes zdravijo 46 okuženih z novo koronavirusno boleznijo, oz. 4 več kot včeraj, samo danes so sprejeli 7 okuženih, oz. 3 več kot včeraj, tri oz. enega manj kot včeraj pa so odpustili v domačo oskrbo.

R.M.