Skupina Gen lani kljub epidemiji presegla načrte s 65 milijoni evrov čistega dobička

14.1.2021 | 13:15

Martin Novšak (Foto: arhiv DL)

Krško - Skupina Gen, ki upravlja s polovico krške nuklearke, je lani kljub zahtevnim razmeram in zamikom investicij zaradi epidemije covida-19 obratovala stabilno in ni imela težav pri oskrbi z električno energijo. Čisti dobiček skupine je dosegel 65 milijonov evrov, kar je nad načrti, je na novinarski konferenci dejal generalni direktor Martin Novšak.

Prihodki so na ravni skupine presegli 2,3 milijarde evrov, družbe v skupini pa so izvedle za 100 milijonov evrov investicij. "Za lani smo imeli zelo ambiciozne načrte, tudi najvišje doslej, in smo jih na ravni skupine s čistim dobičkom presegli za okoli petino," je ocenil Novšak. Tudi v krovni družbi Gen energija so presegli načrte, prihodki so dosegli 230 milijonov evrov, čisti dobiček pa 45 milijonov evrov.

Kot je izpostavil Novšak, so izpolnili vsa ključna pričakovanja Slovenskega državnega holdinga in leto zaključili kot druga največja skupina v Sloveniji po prihodkih. "Gre za izjemno dobre rezultate," je dejal in dodal, da je skupina proizvedla več kot 40 odstotkov vse v Sloveniji proizvedene elektrike.

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je v letu 2020 kljub kratki zaustavitvi ob koncu leta, ki je bila posledica potresa, presegla načrtovano proizvodnjo za 1,4 odstotka in presegla šest teravatnih ur proizvedene energije.

Na področju hidroenergije, kjer je skupina prisotna z družbama Savske elektrarne Ljubljana in Hidroelektrarne na spodnji Savi, so bile predvsem spomladi razmere zelo slabe, nekaj izpada pa so nadoknadili jeseni. Zato je predvsem v poletnih mesecih precej obratovala tudi Termoelektrarna Brestanica, ki ni delovala le za opravljanje sistemskih storitev, temveč tudi za prodajo električne energije na trgu in je lani za dvakrat presegla plan proizvodnje. "Z novim plinskim blokom smo poleti vsak dan obratovali po nekaj ur, tudi zaradi nizkih cen plina in višje cene elektrike," je pojasnil Novšak.

Poslovni direktor Gen energije Danijel Levičar je ocenil, da so lani poleg uspešne izvedbe vseh načrtovanih investicij naredili tudi pomembne korake na razvojnem področju pri projektu drugega bloka jedrske elektrarne, saj so na ministrstvo za infrastrukturo oddali in nato še dopolnili vlogo za energetsko dovoljenje drugega bloka. Nadaljujejo tudi z makroekonomsko študijo, s katero ocenjujejo vpliv gradnje drugega bloka na gospodarstvo in družbo.

"Jedrska tehnologija je v Sloveniji nepogrešljiva za sodobno, strateško usmerjeno energetsko samooskrbo države ter za krepitev gospodarskega in družbenega razvoja. V skupini odločno podpiramo tudi uresničevanje cilja brezogljičnosti," je poudaril.

Letos načrtujejo remont Neka, zaradi zaostrenih razmer pa imajo več scenarijev, kako bi ga lahko izvedli. Na podlagi dosedanjih izkušenj sicer menijo, da z določenimi varnostnimi ukrepi to ne bi smelo biti nemogoče. "Remont bo obsežen in bo trajal 35 dni," je napovedal.

V letošnjem letu skupina načrtuje za 105 milijonov evrov investicij, v kar so vključene vse investicije v Nek, torej nadgradnja varnosti in remontne aktivnosti, vključen je tudi zagon izgradnje hidroelektrarne Mokrice, pa tudi investicije v Savske elektrarne Ljubljana.

STA/R.M.