MONM: kmalu bo na voljo več zemljišč za individualno gradnjo

14.1.2021 | 13:30

Zemljišča bodo na voljo tudi v Gotni vasi (foto: MONM)

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja Malkom d.o.o. Marjan Skube sta podpisala pogodbo za izvedbo gradnje gospodarske javne infrastrukture na zemljiščih, namenjenih individualni gradnji v Gotni vasi. Kot so zapisali v sporočilu za javnost na Mestni občini Novo mesto, bodo zemljišča, ki so v lasti Mestne občine Novo mesto, začeli opremljati še ta mesec, dela pa bodo zaključena do poletja. Predvidoma februarja bo vseh šest zemljišč, namenjenih za individualno stanovanjsko gradnjo, ponujenih v odkup prek javne dražbe, po zaključku del pa bodo opremljena z vso potrebno javno komunalno infrastrukturo.

Foto: MONM

Tako v Mestni občini Novo mesto nadaljujejo ambiciozen načrt na področju stanovanjske politike, s katerim želijo ustvariti nove bivanjske priložnosti. V mesecu decembru je Mestna občina Novo mesto podpisala pogodbo s Stanovanjskim Skladom Republike Slovenije, s katero bo v prihodnjih letih na voljo 57 zemljišč za individualno gradnjo na območju Brod-Drage. Prihodnje leto bo predvidoma za odkup na voljo tudi 23 zemljišč na Regrških Košenicah, ki jih bo mestna občina predhodno komunalno opremila.

V sklopu pogodbe s Stanovanjskim Skladom Republike Slovenije bo v bližnji prihodnosti v Novem mestu na voljo tudi prek 400 novih najemniških stanovanj v naselju Podbreznik in na območju Brod-Drage, v načrtu pa je tudi javna dražba za dodatno zemljišče v Podbrezniku, kjer je predviden večstanovanjski objekt, so še zapisali na MO Novo mesto.

R.M.