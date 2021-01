Zagorele saje v hišnem dimniku

15.1.2021 | 07:20

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

V kraju Dolenje Kronovo v občini Šmarješke Toplice so včeraj 10 čez pol sedmo zvečer zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Bela Cerkev in Šmarjeta so nadzorovali izgorevanje saj, s termo kamero pregledali dimnik in okolico in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto so v zadnjih 12 urah posredovali 6 klicev za nujno medicinsko pomoč, za nujno veterinarsko pomoč pa dva.

Njihovi brežiški kolegi v zadnjih 12 urah sporočil o izrednih dogodkih, zaradi katerih bi bilo potrebno posredovanje enot zaščite in reševanja na območju Posavja, niso prejeli. So pa posredovali poziv za nujno medicinsko pomoč.

Kje bo motena elektro oskrba?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto sporoča, da bo danes med 12. in 13.uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP ŠMIHEL, med 12. in 14.uro na območju TP LOŠKA VAS in med 12. in 14.30 še na območju TP KRKA.

Z Distribucijske enote Krško, nadzorništva Brežice so sporočili, da danes med 8. in 11. uro ne bo elektrike na območju TP BOJSNO-nizkonapetostni izvod Brezje, z nadzorništva Sevnica, da elektrike danes ne bo med 11. in 13. uro na območju TP STUDENEC-vas, z nadzorništva Krško mesto, da elektrike ne bo danes med 11. in 14. uro na območju TP JELŠA VAS, JELŠA VELIKI PODLOG, KERINOV GRM in HRASTJ, z nadzorništva Mokronog pa, da med 13. in14. uro ne bo elektrike na območju TP VELIKI CIRNIK-nizkonapetostni izvod Kos.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

R.M.