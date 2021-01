Brskanje po smeteh je zdaj prekršek

15.1.2021 | 08:05

Razmetane smeti na enem od zbirnih otokov v MO NM (Foto: SOU OD)

Novo mesto - V novomeški občini so v okviru inšpekcijskega nadzora, pa tudi občani in delavci Komunale Novo mesto kot izvajalci javne službe zbiranja in odlaganja odpadkov, opazili porast brskanja po smeteh. Tako se različne frakcije komunalnih odpadkov prenašajo iz zabojnika v zabojnik, okoli zbirnega mesta je nasmeteno, del smeti konča v naravi, zaradi odprtih zabojnikov se širi smrad, razmetane smeti pa privabljajo pse in druge živali.

Zato so mestni svetniki na zadnji seji v lanskem koledarskem letu s spremembo odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na novo kot prekršek opredelili brskanje po smeteh in za to določili 200 evrov globe. Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je pojasnil: »Prav je, da na nek način pokažemo, da si razmetanih ekoloških otokov ne želimo. Občina in izvajalec te gospodarske javne službe pa sta odgovorna, da zagotovita primerno frekvenco odvozov odpadkov in tudi primerno infrastrukturo.«

To je tudi pomemben korak naprej v smeri varovanja okolja, so ob tem poudarili na novomeški občinski upravi.

Mojca Žnidaršič