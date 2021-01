Hudo poškodovana 81-letna peška

15.1.2021 | 09:30

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Novo mesto - Na parkirnem prostoru v Novem mestu se je včeraj malo pred 13.uro zgodila prometna nesreča, v kateri je bila hudo poškodovana peška. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 55-letna voznica osebnega avtomobila na parkirnem prostoru zapeljala vzvratno in trčila v 81-letno peško, ki se je pri tem hudo poškodovala. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, je v policijskem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik. Policisti bodo zoper povzročiteljico nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vinjen in brez izpita trčil v ograjo

V naselju Brezje v Novem mestu se je včeraj malo pred 21.uro zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v ograjo. Na kraj nesreče so prišli policisti, ki so ugotovili, da je 24-letni povzročitelj nesreče vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,83 miligrama alkohola. Med postopkom se je 24-letnik nedostojno vedel, kršil javni red in mir in ni upošteval opozoril in ukazov policistov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Avtomobil so mu zasegli, zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov in javnega reda in miru pa so mu izdali plačilni nalog in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijana udarila partnerja

Šentjernejski policisti so sinoči okoli 19. ure posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru, kjer je 41-letna kršiteljica, ki je bila pod vplivom alkohola, udarila partnerja in ga žalila. Tudi po prihodu policistov se ni pomirila in ni upoštevala njihovih ukazov, zato so ji odvzeli prostost in jo odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru ji bodo izdali plačilni nalog.

Vlom v prodajalno

V Dolenjem Boštanju je minulo noč nekdo skozi vrata vlomil v prodajalno in odtujil več motornih žag znamke Stihl in Husqvarna. Okoliščine policisti še preiskujejo, še piše v današnjem policijskem poročilu.

Policijo klicali 112-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 27 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 112 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je hudo poškodovala peška in štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in enega kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin, je še zapisala Drenikova v današnjem poročilu PU Novo mesto.

R.M.