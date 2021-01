Občina Kočevje objavila razpis za subvencije ob nakupu stanovanj mladim

15.1.2021 | 10:00

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Kočevje - Občina Kočevje je danes objavlja težko pričakovani javni razpis za subvencioniranje stanovanjskega vprašanja mladim in mladim družinam v občini za letos. Gre za novo finančno pomoč na območju kočevske občine, katere cilj je spodbuda mladim, da si svoje življenje uredijo znotraj območja občine oziroma se vanjo celo vračajo oz. priseljujejo.

Po razpisu subvencija pripada mladim in mladim družinam kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ali s pridobitvijo lastninske oziroma solastninske pravice na stanovanjski stavbi oziroma posameznem stanovanju v večstanovanjski stavbi na območju občine Kočevje. Razpisanega denarja je v skupni višini 30 tisoč evrov, sama višina subvencije pa se določi glede na izpolnjene kriterije.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu, in oddana osebno v glavni pisarni Občine Kočevje ali poslana s priporočeno pošiljko na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Obrazci so na voljo na spletni strani Občine Kočevje.

Rok prijave je ponedeljek, 15. februar 2021

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog, ki je 15. februar 2021, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v glavno pisarno Občine Kočevje, so zapisali v sporočilu za javnost.

R.M.