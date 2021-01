Župan Kavšek: črnomaljska občina med najbolj okuženimi občinami v državi, zato spoštujmo ukrepe!

15.1.2021 | 11:15

Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek (Foto: arhiv DL)

Črnomelj - V rednem tedenskem pismu je župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek občane pozval k spoštovanju epidemioloških ukrepov. V njem je tokrat zapisal: »Zapadel je sneg, kar je prineslo prave zimske radosti, a pri aktivnostih na prostem kljub snežni idili in veselju, ne smemo pozabiti na ukrepe, saj se virus še vedno vztrajno širi. Ostanite v toplem objemu doma, če je le možno, in ostanite odgovorni do sebe ter ostalih.

Kot je zapisal Kavšek, je delež aktivno okuženih oseb v črnomaljski občini 2 odstotka, kar občino Črnomelj uvršča med najbolj okužene občine v državi. »Stanje ostaja resno in se ne izboljšuje, zato vas še enkrat pozivam, da ostanete doma in se pazite, kolikor je to le možno. Uporabljajte maske pri vseh stikih, pri katerih ni možno ohraniti varne razdalje, to pomeni tudi v okoljih, kjer se počutimo varne. V dokaj kratkem času lahko z uporabo mask in hitrim testiranjem uspemo zmanjšati število aktivno okuženih v občini,« je še zapisal črnomaljski župan.

»V Zdravstvenem domu Črnomelj še vedno izvajajo brezplačno testiranje s hitrimi testi na covid-19 in zato pozivam vse, ki ste v dvomih glede okuženosti, da se testirate. Okužene pa prosim, da ne zapuščate svojih domov in če potrebujete pomoč, se obrnite na sorodnike, sosede, ali prijatelje. V kolikor nimate nikogar, ki bi vam lahko pomagal, pa so vam za pomoč na voljo prostovoljci na telefonskih številkah, objavljenih na spletni strani naše občine. Zdravstveni dom Črnomelj je začel zbirati tudi naročila za cepljenje, na katerega se lahko naročite v ambulanti svojega osebnega zdravnika telefonsko ali preko e-komunikacije,« poudarja Andrej Kavšek.

Pismo pa je zaključil takole: »Spet bi se rad spomnil oseb, zaposlenih v zdravstvu, saj ne morem si predstavljati, kako se soočate z razmerami in resnično sem vam hvaležen za vašo motivacijo, požrtvovalnost in dobrosrčnost. Vaša vloga v trenutnih razmerah je izjemna in občudujem vašo zbranost in razumevanje. Vsem, ki lahko vplivamo na zajezitev epidemije se zahvaljujem za spoštovanje ukrepov in upam, da bom prihodnji teden lahko poročal o znatnem izboljšanju razmer v občini. Upam si trditi, da si tega želimo vsi. Ostanite zdravi!«

R.M.