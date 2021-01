Covid-19: Še 1.478 novih okužb in 28 mrtvih. Število hospitaliziranih v novomeški bolnišnici spet višje.

15.1.2021 | 12:50

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj naredili 11.218 PCR in hitrih testov in potrdili 1.478 novih okužb oz. skupno 13,2 odstotka. PCR testov je bilo 4.897, pozitivnih je bilo 1.144 oz. 23,4 odstotka, kar je 1,7 odstotka manj kot dan prej. Hitrih HAT testov so opravili 6.321, pozitivnih je bilo 334 oz. 5,3 odstotka, kar je 0,7 odstotka manj kot dan prej, je razvidno iz podatkov Sledilnika za covid-19.

V slovenskih bolnišnicah danes zdravijo 1.266 kovidnih bolnikov, samo danes so jih sprejeli 108, intenzivno nego potrebuje še 196 okuženih, s pomočjo respiratorja pa jih diha 140. V domačo oskrbo so odpustili še 84 korona virusnih bolnikov, 28 pa jih je, žal, izgubilo boj z boleznijo, med njimi 24 v bolnišnicah po vsej državi, ostali v domovih za ostarele.

Aktivno okuženih po vsej državi je trenutno 22.941 oz. 289 manj kot dan prej, povprečje zadnjih sedmih dni pa znaša 1.464,7 oz. je za 84,3 nižje kot dan prej.

Kako je v naši regiji?

V Splošni bolnišnici Novo mesto danes zdravijo 95 koronavirusnih bolnikov oz. 7 več kot včeraj, samo danes so jih sprejeli 13. 18 jih potrebuje intenzivno nego, 14 pa pomoč respiratorja. 6 bolnikov so danes odpustili v domačo oskrbo, k sreči pa novih žrtev virus ni terjal.

V Splošni bolnišnici Brežice je trenutno na zdravljenju 45 koronavirusnih bolnikov oz. 1 manj kot včeraj, od treh so samo danes sprejeli 3 okužene, 2 pa so odpustili v domačo oskrbo. V brežiški bolnišnici sta po podatkih Sledilnika za covid-19 še dva okužena omagala v boju z virusom.

Dodano ob 14.10 uri - okužbe na dan 14.01.2021

13.01. 14.01.

Bistrica ob Sotli 00 01

Brežice 27 35

Črnomelj 20 21

Dobrepolje 05 15

Dolenjske Toplice 02 03

Ivančna Gorica 08 14

Kočevje 06 03

Kostanjevica na Krki 01 00

Kostel 02 00

Krško 47 24

Loški Potok 01 00

Metlika 06 14

Mirna 00 02

Mirna Peč 01 02

Mokronog-Trebelno 04 04

Novo mesto 36 22

Osilnica 02 01

Radeče 05 03

Ribnica 10 09

Semič 03 03

Sevnica 11 17

Sodražica 03 03

Straža 02 03

Šentjernej 05 02

Šentrupert 01 01

Škocjan 07 02

Šmarješke Toplice 02 01

Trebnje 07 04

Velike Lašče 06 08

Žužemberk 02 08

R.M.