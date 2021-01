Rokometaši Krke pripeljali bosanskega ostrostrelca, čez vikend odhajajo na krajše priprave

Vladan Lončar je okrepil MRK Krka (Foto: MRK Krka Novo mesto)

Novo mesto - Članska ekipa bo spomladanski del prvenstva v ligi NLB začela nekoliko okrepljena, saj se jim je pridružil 24-letni Vladan Lončar, ki je za dolenjskega prvoligaša podpisal polletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. Gre za visokoraslega, 201 cm visokega igralca, ki se najbolje znajde na položaju levega zunanjega.

MRK Krka se mora dodobra uigrati (Foto: MRK Krka)

Članska ekipa MRK Krka (Foto: MRK Krka)

»Da sem podpisal pogodbo za Krko, je bil ključen razlog ta, da bom tukaj dobil več minut igre in da bom s svojo igro opravičil zaupanje uprave kluba in trenerskega štaba. Ekipa me je odlično sprejela in upam, da bomo v nadaljevanju sezone prikazali odlične igre, saj si Krka mesto, kjer se trenutno nahaja, še zdaleč ne zasluži«, je povedal občasni bosanski reprezentant, ki je svojo rokometno kariero začel v mestu Visoko v Bosni, kjer je zaigral za vse mlajše selekcije.

V sezoni 2014/2015 se je kot eden najbolj perspektivnih mladih igralcev v Evropi preselil k madžarskem Pick Szegedu, zatem je kariero nadaljeval pri španski ekipi Granollers ter madžarskem Gyongyosi, nato pa zaigral še za hrvaškega podprvaka Nexe iz Našic, od koder je kot posojeni rokometaš igral v Dobovi, v Novo mesto pa je prišel po polletnem igranju za ekipo velenjskega Gorenja.

Sicer pa se Novomeščani popoldne odpravljajo na Koroško, kjer bodo zvečer odigrali tekmo z gostitelji, ekipo RK Slovenj Gradec 2011, jutri dopoldne v tamkajšnji dvorani opravili še jutranji trening, kratke priprave na Koroškem pa sklenili še z eno tekmo z domačimi rokometaši.

»Namen teh kratkih vikend priprav je predvsem ta, da se ekipa še bolj uigra, saj smo v tem času reprezentančnega premora dobili še nekaj igralcev, ki se morajo še bolj povezati z ekipo. Iz posoje sta se vrnila Jaka Plut in Kristjan Windischer, tu pa je še nov igralec v ekipi Vladan Lončar. Torej ti trije igralci se morajo vpeti v sistem, poleg tega pa želimo s celotno ekipo narediti še korak naprej. Na teh dveh tekmah z ekipo iz Slovenj Gradca nikakor ne bo v ospredju rezultat, ampak zgolj uigravanje moštva«, je pred odhodom na Koroško povedal glavni trener Krke Mirko Skoko. Z dosedanjim delom v sklopu reprezentančnega premora je Skoko zadovoljen. Kot je še dodal, so treningi zelo intenzivni, prihodnji teden pa bodo intenziteto treninga nekoliko spustili in pozornost namenili pripravi na zaostalo ligaško tekmo z Izolo, ki jo bodo rokometaši Krke odigrali zadnjo januarsko soboto.

