Covid-19: Termini hitrega testiranja v občini Sevnica

15.1.2021 | 13:30

Hitro testiranje v Šentjerneju (Foto: Občina Šentjernej)

Sevnica/Krmelj - Iz sevniškega zdravstvenega doma so sporočili termine in lokacije množičnega presejalnega testiranja na novi korona virus, ki ga bodo opravljali tudi prihodnji teden.

Tako bodo testiranja v covid šotoru pred Zdravstvenim domom Sevnica vsak dan od ponedeljka do vključno petka – v ponedeljek med 11. in 16.uro, ostale dneve pa med 11. in 15.uro, po potrebi pa bodo termin lahko podaljšali. Testiranje bo – tako kot v minulem tednu – tudi prihodnji teden pripravili za Mirnsko dolino in Krmelj v Domu svobode v Krmelju in sicer v sredo, 20.januarja med 15. in 17.uro ter v petek, 22.januarja med 10. in 12. uro, oba termina pa bodo po potrebi podaljšali. Kot so sporočili iz Zdravstvenega doma Sevnica, predhodno naročanje na hitro testiranje ni potrebno, vsak pa mora imeti pri sebi zdravstveno in osebno izkaznico ter mobilno številko, na katero bo po testiranju prejel obvestilo o morebitni okužbi z novim korona virusom.

R.M.