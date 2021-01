V Sevnici so dobili taxi!

15.1.2021 | 13:40

Sevniški taxi bo lahko prepeljal do 8 oseb (Foto: Fb Občina Sevnica)

Sevnica - Novost v sevniški občini so taksi prevozi, ki jih opravlja Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica. Dovoljenje za opravljanje te storitve na območju občine je bilo izdano z odločbo Občine Sevnica na podlagi predložitve vse zahtevane dokumentacije, vključno z licenco.

Kontaktna številka taksi prevozov je 041 402 600, delovni čas pa je na podlagi izdane odločbe od ponedeljka do petka od 7. do 20. ure ter ob sobotah od 7. do 16. ure oziroma po predhodnem naročilu. Omogočen je prevoz do 8 oseb.

R.M.