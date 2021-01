Adria Mobil po božičnici izplačala še nagrado za poslovno uspešnost

15.1.2021 | 14:00

Adria Mobil je morala vrniti državno pomoč, da je lahko izplačala nagrado za poslovno uspešnost. Dobili so jo danes - 1.700 evrov bruto (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - V Adrii Mobil so bili v začetku poslovnega leta 2019/2020 na dobri poti, da dosežejo enega najboljših rezultatov v zgodovini družbe, vendar ga zaradi posledic hitrega širjenja koronavirusa in s tem povezanega začasnega zaprtja evropskih trgov niso uspeli v celoti realizirati.

Kljub številnim ukrepom in omejitvam so po vnovičnem zagonu tovarne aprila lani ter ob upoštevanju vseh potrebnih preventivnih ukrepov za varovanje zdravja uspeli na evropske trge prodati 14.454 produktov, realizirati prihodke na nivoju 401 milijona evrov ter s tem utrditi ugled in prepoznavnost blagovne znamke Adria, so zapisali v izjavi za javnost.

Svetovni turizem je v lanskem letu zaradi koronavirusa doživel velik upad, kar pa ne drži za panogo karavaninga, ki ponuja rešitve in prednosti pri vprašanju kje in kako preživeti prosti čas. To potrjuje tudi dejstvo, da je kljub večtedenskemu zaprtju večine prodajnih mest evropski trg počitniških vozil dokaj hitro oživel. To priložnost so znali izkoristiti tudi v Adrii Mobil, saj so del izpada uspeli nadoknaditi, predvsem pa so uspeli realizirati ključne aktivnosti, ki so bile potrebne za uspešen zaključek sezone oziroma poslovnega leta 2019/2020.

Lani so tako med drugim uredili tudi 3.800 m2 novih proizvodnih površin za izdelavo karoserijskih elementov, ob koncu leta zaposlovali najvišje število zaposlenih - 1.252 v družbi Adria Mobil in 2.003 zaposlenih v skupini Adria Mobil, uvedli pa so tudi dvo izmensko delo v proizvodnji predelanih kombijev oz. tako imenovanih vanov. Prvič v zgodovini je družba lani prejela nagrado Red dot za inovativni pristop k oblikovanju in razvoju luksuzne prikolice Astella, osvojila pa tudi ugledno priznanje EIA (European Innovation Award) ter nagrado ABC s strani nemškega oblikovalskega združenja (German Design Council), družba kot partner mednarodnega trajnostnega projekta Life Ceplafib pa je prejela tudi prestižno okoljsko nagrado Energy Globe 2020.

Zaradi preventivnih ukrepov za zajezitev epidemije kot je bilo zaprtje tovarne v drugi polovici marca oz. v začetku aprila lani, so v lanskem letu tudi v Adrii Mobil pridobili nepovratna sredstva s strani države, ki pa so jih morali vrniti zaradi dveh razlogov: prihodki niso upadli za več kot 10-odstotkov, pa tudi zato, da bi lahko zaposlenim izplačali nagrado za poslovno uspešnost. Tako so zaposleni za opravljeno delo v mesecu decembru prejeli izplačilo božičnice v višini 500 evrov bruto, danes pa so vsem zaposlenim za opravljeno delo v lanskem letu izplačali še nagrado za poslovno uspešnost v višini 1.700 evrov bruto.

Z vlaganji v produktni in tehnološki razvoj ter z naložbami v znanje in razvoj zaposlenih želijo v Adrii Mobil tudi v prihodnje ostati vodilna blagovna znamka počitniških vozil v Evropi, ki svoje kupce in uporabnike navdušuje z najboljšo izkušnjo in doživetjem karavaninga, so zapisali v izjavi za javnost.

R.M.