Človek v Savi

15.1.2021 | 18:20

Foto: arhiv DL

Gasilci PGE Krško so ob 10.15 posredovali v Vrbini pri nabrežju reke Save, kjer je bila oseba do pasu v vodi. Gasilci so opravili ogled kraja, vendar njihovo nadaljnje ukrepanje ni bilo potrebno. Reševalci NMP Krško so osebo oskrbeli in jo odpeljali v bolnišnico.

Zagorelo v kurilnici

Ob 9.58 je na Cesti prvih borcev v Brestanici v občini Krško zagorela lesena predelna stena v kurilnici v večstanovanjskem objektu. Gasilci PGE Krško ter PGD Senovo in Brestanica so požar pogasili ter prezračili in pregledali prostore s termovizijsko kamero.

Gorele saje

V ulici Na žago v občini Straža pa so malo po 17. uri gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vavta vas so nadzorovali izgorevanje saj, dimnik in okolico pregledali s termovizijsko kamero in do prihoda dimnikarja odsvetovali kurjenje.

M. Ž.