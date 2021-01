Spet zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše

16.1.2021 | 08:00

Foto: arhiv DL

Ob 22.58 so v kraju Velike Brusnice, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Brusnice so nadzorovali izgorevanje saj, s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico ter očistili dimnik, so sporočili z novomeške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje.

R. N.