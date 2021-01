Poostren nadzor nad spoštovanjem protikoronskih omejitev

16.1.2021 | 09:00

Policisti pravijo, da v kolikor bodo ta konec tedna na priljubljenih izletniških točkah zaznavali kaos in kršitve pri prehajanju regij, bodo predlagali ukinitev izjeme prehajanja občinske meje z namenom rekreacije. Slika je ilustrativna. (Foto: R. N.)

Novo mesto - Ta konec tedna, ki naj bi spet postregel z lepim vremenom, se lahko obeta gneča na priljubljenih izletniških točkah po državi. Policija je že napovedala poostreni nadzor nad spoštovanjem veljavnih protikoronskih odlokov. Predstavniki ministrstva za zdravje in NIJZ pa bodo danes obiskali različne zdravstvene inštitucije po državi.

Policija bo tudi ta konec tedna poostreno nadzirala promet in preverjala spoštovanje odlokov. V zadnjem obdobju namreč število kršitev narašča, največ jih je bilo minulo soboto, predvsem na Gorenjskem. V zadnjih treh tednih so policisti opravili nadzore spoštovanja odlokov na več kot 45.000 krajih in pri tem izrekli 1773 opozoril, v 1198 primerih pa so proti kršiteljem uvedli prekrškovni postopek.

Kot so spomnili policisti, še vedno velja prepoved zbiranja ljudi in omejitev gibanja med 21. in 6. uro. Ker je prehajanje med občinami zaradi rekreacije dovoljeno samo znotraj iste regije, ljudi pozivajo k odgovornemu ravnanju, v primeru povečane zasedenosti pa naj se namenijo drugam. Kjer med osebami, ki niso ožji družinski člani, ni zadostne medsebojne razdalje (manj kot tri metre), je obvezna zaščitna maska tudi na prostem.

Že sredi tedna je Tomaž Pečjak s policije napovedal, da v kolikor bodo ta konec tedna na priljubljenih izletniških točkah zaznavali kaos in kršitve pri prehajanju regij, bodo predlagali ukinitev izjeme prehajanja občinske meje z namenom rekreacije.

STA, R. N.

