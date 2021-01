Ob Radulji bo urejeno

16.1.2021 | 10:00

Foto: L. M., arhiv DL

Škocjan - V Občini Škocjan so kot vodilni partner projekta te dni začeli projekt ureditve območja ob potoku Radulja. Zanj nameravajo odšteti nekaj manj kot 170.000 evrov, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja pa bo zanj prispeval nekaj manj kot 95.000 evrov. Urejanje omenjenega območja nameravajo končati junija 2022.

Projekt vključuje celostno in trajnostno ureditev območja ob Radulji v občinskem središču pod Metelkovim domom. To bodo sicer uredili kot zeleno sprehajalno-rekreacijsko površino, so sporočili s škocjanske občine.

V okviru novih ureditev bodo preuredili dostopno pot, ob tej uredili razgledno ploščad za sestajanje in opazovanje okolice. Na bližnjem travniku bodo uredili krožno peščeno pot in ob tej t. i. tiho opazovalnico in učilnico na prostem ter stopnice za dostop do potoka.

Raduljo bodo premostili z mostom za pešce in kolesarje, ki bo prehod omogočal tudi gibalno oviranim posameznikom. Pripravili bodo izobraževalne delavnice in usposobili vodnike.

Okrepiti želijo tudi kakovost bivanja, krajevno privlačnost in turistično ponudbo ter omogočiti dodatno zaposlovanje. Cilji tega projekta s socialno noto so tudi ohranjanje biotske raznolikosti, varstvo kulturne dediščine, oblikovanje socialne mreže za opolnomočenje ciljnih skupin in izvajanje izobraževalnih vsebin za mlade in osebe s posebnimi potrebami.

Poleg škocjanske občine pri projektu sodelujejo Osnovna šola Frana Metelka iz Škocjana, Sonček - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine in Mizarstvo Mojstrovič iz Dobrave pri Škocjanu.

Občina Škocjan je omenjeni podvig prijavila Lokalni akcijski skupini Dolenjska in Bela krajina, decembra lani ga je potrdila Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

STA, R. N.