V petek potrdili 1523 okužb z novim koronavirusom, umrlo 19 covidnih bolnikov

16.1.2021 | 11:45

Foto: arhiv DL

Ljubljana - V Sloveniji so v petek opravili 10.553 PCR in hitrih testov ter potrdili 1523 okužb z novim koronavirusom, 19 covidnih bolnikov je umrlo, je objavila vlada. Delež pozitivnih PCR testov je bil 24,2-odstoten, hitrih testov pa 6,4 odstotka. Hospitaliziranih je bilo 1224 covidnih bolnikov, 193 jih je potrebovalo intenzivno nego, 128 so jih odpustili.

Po podatkih vlade so v petek opravili 4763 PCR testov in z njimi potrdili 1152 okužb. Dan prej je bilo opravljenih 4897 PCR testov, z njimi pa potrdili 1144 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je bil v petek 24,2 odstotka, v četrtek pa 23,4 odstotka.

V petek je bilo hospitaliziranih 42 covidnih bolnikov manj kot dan prej, štirje manj so potrebovali intenzivno zdravljenje. Umrlo je devet bolnikov manj kot dan prej.

STA