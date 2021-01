Stara prevara spet na pohodu: Previdno pri klicih iz tujine

Imate zgrešeni klic iz Tunizije? Zelo verjetno gre za poskus prevare, ki ga je najbolje prezreti, zapis o zgrešenem klicu pa takoj izbrisati. (Foto: R. N.)

Novo mesto - Na nas se je obrnil bralec iz Suhe krajine, ki je želel opozoriti, da je na podhodu stara telefonska prevara. Pred dnevi je namreč prejel klic z neznane številke iz tujine. »Na ekranu se je izpisala neka čudna številka, na začetku je bilo +216, zato se raje nisem oglasil. Nazaj pa nisem poklical,« je povedal in dodal, da je imela tudi žena zgrešen klic z neznane tuje številke. Ker se mu je zdelo čudno, je povprašal sina, ali lahko preveri, kdo ga je klical. Ta je z iskanjem informacij po spletu ugotovil, da je očeta klical nekdo iz Tunizije in da je šlo zelo verjetno za telefonsko prevaro.

Taki klici, lahko gre tudi za sporočila SMS, so v strokovni javnosti znani kot wangiri, na spletu pa se zanje pojavlja tudi izraz »one ring phone scam«. Prvič so se pojavili na Japonskem, so za naš časopis pojasnili na Telekomu Slovenija in dodali, da gre pri tem za poskus spodbujanja uporabnikov, da vrnejo neodgovorjeni klic. »Tovrstni klici oziroma sporočila se generirajo prek sistema, ki generira množico klicev in sporočil na naključne številke. Prejeti klici in sporočila so v domačem omrežju za uporabnike brezplačni. Če pa uporabnik na takšno številko pokliče nazaj, je odziv lahko različen. Vklopi se avtomatski odzivnik, predvaja se oglasno sporočilo ali pa je v slušalki tišina. Povratni klici uporabnikov se pri tem obračunajo po rednem ceniku. Čeprav želi klicani z različnimi odzivi obdržati zvezo aktivno čim dlje časa, lahko uporabnik takšen klic prekine kadar koli, tako da je strošek za posameznega uporabnika odvisen od dolžine klica. Običajno strošek ni visok, tako da so različne navedbe o astronomskih zneskih, ki krožijo po spletu, pretirane, je pa seveda vsak dodaten strošek odveč. Prav tako ne držijo trditve, ki se občasno pojavljajo na spletu, da tega klica ni mogoče prekiniti,« so še zapisali.

Takšni primeri klicev, ki praviloma pozvonijo samo enkrat, zato jih neredko niti ne slišimo, se ciklično ponavljajo že dlje časa. »Klic običajno poteka prek mednarodnih številk, ki zelo pogosto izvirajo iz afriških držav, v zadnjem času pa je vse več primerov, ki so prilagojeni lokalnemu okolju in so za uporabnike še posebej prepričljivi. Na primer uporabniki prejmejo SMS v slovenskem jeziku s sporočilom: Pokliči me, prosim,« razlagajo na Telekomu.

Takoj ko v svojem omrežju opazijo takšne klice ali sporočila, jih onemogočijo. Številko, s katere izvirajo, pa blokirajo. A ker se te stalno spreminjajo, blokada številk ni trajna rešitev. »O takih primerih poročajo iz vse Evrope, operaterji pa si v okviru mednarodnih strokovnih združenj izmenjujemo izkušnje in prizadevamo za čim boljšo zaščito uporabnikov,« poudarjajo na Telekomu.

Uporabnike na pojav takšnih klicev in sporočil stalno opozarjajo in jim svetujejo, naj se nanje ne odzivajo. Če jih predrami radovednost in na te številke vseeno pokličejo, pa naj klic čim hitreje prekinejo.

Obrnili smo se tudi na policijo, ali v zadnjem obdobju dobivajo prijave takih poskusov telefonskih prevar. Kot je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi na PU Novo mesto Alenka Drenik, lahko potrdijo, da občasno prejmejo obvestila občanov o klicih iz neznanih telefonskih številk iz tujine. Tudi policija svetuje, da so uporabniki pri klicih z neznane telefonske številke iz tujine skrajno previdni in naj se ne oglašajo oziroma naj zgrešenega klica ne vračajo. »Če v svojem računu za telefonske storitve opazijo visoke zneske, za katere menijo, da so neupravičeni ali nejasni, naj se za pojasnila obrnejo na svojega operaterja, če pa sumijo, da so bili žrtev kaznivega dejanja, naj obvestijo policiste,« še dodaja Drenikova.

