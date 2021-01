Poraz na začetku drugega dela prvenstva

17.1.2021 | 08:00

Foto: MOK Krka, Arhiv DL

Ljubljana, Novo mesto - Odbojkarji so v državnem prvenstvu začeli drugi del prvenstva. Vodilne ekipe po prvem delu v 15. krogu niso imele resnega dela, vse so tekmece premagale, med njimi ACH Volley novomeško Krko s 3:0.

Prvouvrščeni Ljubljančani so proti zadnjeuvrščeni Krki brez pretiranega truda nadzorovali položaj. Tekme sicer niso najbolje začeli, sredi drugega niza celo zaostajali za tri točke, po izenačenju na 17:17 pa so vendarle prevzeli pobudo in brez posebne drame dobili prvi niz. Tudi v preostalih dveh nizih niso imeli težjega dela, čeprav niso igrali z najboljšo postavo.

ACH Volley Ljubljana : Krka 3:0 (20, 11, 17)

ACH Volley Ljubljana: Toman, Ropret, Pernuš 1, Toukhteh, Dagostino, Pavlović 7, Bošnjak 5, Okroglič, Rutar 9, Pokeršnik 10, Videčnik, Kök 10, Djurić, , Vučićević 14.

Krka: Hafner 1, Erpič 8, Borin, Štefanič, Travnik 5, Kožar, Pulko 7, Lindič 2, Jaklič, Renko 6, Koncilja 4.

M. Ž, STA