Novomeški košarkarji ostali doma zaradi pozitivnih testov

17.1.2021 | 09:30

Foto: spletna stran KK Krka

Novo mesto - Novomeški košarkarji bi drevi v 15. krogu ABA Lige morali gostovati pri Igokei v Laktaših, a so ostali doma. Ekipa je pred odhodom opravila testiranje na covid-19 in pri nekaj igralcih, ki so bolezen že preboleli, je bil PCR test vnovič pozitiven, čeprav so že 8. januarja končali predpisano karanteno, so sporočili iz Krke.

Dodali so, da to ni nič nenavadnega, saj so lahko testi pri takšnih osebah pozitivni še 60 dni po okužbi, čeprav niso več kužni, ker telo v času bolezni razvije protitelesa.

V dogovoru z Ligo ABA in KK Igokea bo znan naknadni datum tekme.

Moštvo iz Bosne in Hercegovine, za katerega igra tudi nekdanji krkaš Marko Jošilo, je sicer z 10 zmagami in tremi porazi tretje na lestvici in se resno poteguje za končnico lige. V prvi tekmi v Novem mestu so slavili s 70:69, Novomeščani pa so takrat zapravili zadnji napad za zmago.

M. Ž.