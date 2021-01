Na Topliški cesti začeli rekonstrukcijo kolesarske steze

17.1.2021 | 12:00

Za kolesarje in pešce velja popolna zapora. (Foto: spletna stran MO Novo mesto)

Novo mesto - Novomeški CGP kot izbrani izvajalec je nedavno začel s prvo fazo rekonstrukcije Topliške ceste, v sklopu katere bo do predvidoma 22. aprila prenavljal kolesarsko stezo in pešpot, piše za spletni strani novomeške občine.

Med deli bo na površinah za kolesarje in pešce popolna zapora, delna zapora prometa pa bo posegla tudi v območje cestišča.

Prva faza bo poleg prenove kolesarske steze in pešpoti obsegala tudi ureditev armirano-betonskega opornega zidu, rekonstrukcijo cestne razsvetljave ter zaščito in prestavitev nizkonapetostnih in srednje napetostnih vodov.

Med gradnjo opornega zidu bo, kot že zapisano, delna zapora vzpostavljena tudi na cestišču, kjer bo promet urejen izmenično enosmerno s semaforji. Zapora, ki bo predvidoma postavljena konec januarja, ne bo potekala po celotni trasi gradbenih del hkrati, ampak bo urejena v krajših odsekih, so pojasnili na občini.

Z razširjanjem površin za pešce in kolesarje ter gradnjo novega opornega zidu pa bodo posegli tudi v območje zelenih površin. Ponekod bodo zato posekali drevesa, ki pa jih bodo nadomestili novimi drevesi in drugim zelenjem.

M. Ž.