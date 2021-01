Neznana snov v Krki

17.1.2021 | 18:15

Foto: arhiv DL

Pri Foersterjevi ulici v Novem mestu so na potoku pri izlivu v reko Krko okoli 12.30 opazili neznano rjavo snov. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da se neznana snov nabira na brežini, voda, ki teče v reko Krko, pa je čista. Obveščeni so bili policisti ter inšpektor za okolje in prostor, ki bodo raziskali vzrok onesnaženja.

Zagorelo v kuhinji

V Presladolu v občini Krško je malo po 11. uri zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Požar je pričel gasiti lastnik, gasilci PGE Krško in PGD Rožno pa so ga dokončno pogasili, odklopili elektriko ter prezračili in pregledali prostore.

Ena oseba v bolnišnico

Na cesti Uršna sela—Birčna vas v občini Novo mesto sta se ob 14. uri trčili dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, umaknili vozila iz cestišča in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Pregrevala se je centralna

V Žadovinku v občini Krško se je okoli 10.30 v stanovanjskem objektu pregrevala centralna peč na drva. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so odstranili žareče dele iz peči, pregledali peč, kotlovnico in dimnik.

M. Ž.