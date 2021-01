Potresne razpoke na petih cerkvah šentjernejske župnije in obeh šolah

18.1.2021 | 07:35

Razpoke, ki jih je povzročil lanski decembrski potres, na cerkvi sv. Martina v Grobljah.

Šentjernejski župnik g. Anton Trpin. (Foto: L. M.)

Poškodovana cerkev sv. Kozme in Damjana v Gorenjem Gradišču.

Šentjernej - Hud rušilni potres na Hrvaškem konec lanskega leta smo čutili tudi Dolenjci, a kot se je kmalu pokazalo, so posledice marsikje tudi materialne. Najhuje je v Posavju, a tudi v šentjernejskem koncu so vidne.

V Šentjernejski župniji je huje poškodovanih pet cerkva in kot pove župnik g. Anton Trpin, so si jih že ogledali skupaj s predstavniki novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKD).

Huje so poškodovane: podružnična cerkev sv. Martina v Grobljah, ki je zelo razpokana, med drugim je veliko razpok videti tudi na poslikavah; podružnična cerkev sv. Kozme in Damijana v Gorenjem Gradišču, ki je ravno tako razpokana, odpadli so večji kosi ometa, vprašljiva je statika; ter župnijska cerkev sv. Jerneja v Šentjerneju, kjer je potres povzročil dolge razpoke in poškodbe na obokih.

Kot pove Mitja Simič, vodja novomeške enote ZVKD, so manjše poškodbe opazili še v dveh podružničnih cerkvah, ki so si jih ogledali: v Šmarju in v Orehovici. Župnik doda, da so poškodbe našli tudi v hiši sester notredamk v Šentjerneju, ki je sicer zidana, a strope ima lesene.

Kaj to pomeni za župnijo, kako si predstavljajo sanacijo in kako bo pomagala občina, si preberite več v četrtkovem Dolenjskem listu.

L. Markelj, foto: Župnija Šentjernej

