Črnomaljski policisti so gasili goreč nadstrešek

18.1.2021 | 07:30

Foto: PGD Črnomelj

V ulici Kočevje v Črnomlju je včeraj malo po 18.uri zagorel nadstrešek. Gasilci PGD Črnomelj so začetni požar omejili in pogasili. Zaradi hitrega posredovanja gasilcev ogenj ni povzročil večje škode. Obveščene so bile pristojne službe.

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Brežice so v zadnjih 12 urah posredovali sporočila za dva dogodka. Na Cesti na Dobravo v Sevnici so morali gasilci PGD Sevnica malo pred 18.uro s tehničnim posegom odpreti vhodna vrata stanovanjskega objekta, na Maistrovi ulici v Brežicah pa so gasilci PGD Brežice ob 19.uri pomagali onemogli osebi, ki je padla v stanovanju. V zadnjih 12 urah so dežurni posredovali tudi tri pozive za nujno medicinsko pomoč.

Sicer pa so dežurni minuli teden na območju Posavja obravnavali 12 izrednih dogodkov, šest od teh se je zgodilo v občini Krško, dva v občini Brežice in štirje v občini Sevnica.

Za nujno medicinsko pomoč so dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto v zadnjih 12 urah posredovali osem klicev, prejeli pa so tudi eno obvestilo o povoženi živali, o čemer so obvestili higienike.

Motnje v elektro oskrbi

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika sporoča odjemalcem, da danes med 12. in 14.30 ne bo elektrike na območju TP GOR. GRIBLJE, izvod Trgovina, med 12.30 in 15.uro pa na območju TP VAVPČA VAS, izvod Desno.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje sporoča, da danes od 12. do 14.ure ne bo elektrike na območju TP GOR. PODBORŠT, na izvodu VAS.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj sporoča, da danes med 12. in 13.uro ne bo elektrike na območju TP TANČA GORA2, na izvodu levo vas.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča, da danes od 12. do 13.ure ne bo elektrike na območju TP DOL. STRAŽA.

Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Bistrica ob Sotli sporoča odjemalcem električne energije, da bo danes med 9. in 12.uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP BIZELJSKO-izvod Drenovec.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

Popolne zapore cest

CGP d.d. sporoča, da bo danes veljala popolna zapora lokalne ceste Cerklje-Dolenja Pirošica (most čez Krko). Zaradi sanacije mostu čez reko Krko bo tako bo vse do 30.junija. Obvoz bo urejen po državni cesti Križaj-Čatež ob Savi in po lokalnih cestah Krška vas-Velike Malence, Velike Malence-Boršt, Boršt-Gorenja Pirošica, Gorenja Pirošica-Dolenja Pirošica in obratno.

GVO je sporočil, da bodo od danes do 22.marca oz. 45 dni v tem terminu izvedli popolno zaporo javne poti Piršenbreg-Globoko, Globoko lovski dom in Globoko (Urek) vas. Izvajalec del potrebuje zaporo zaradi rekonstrukcije TK kabelske kanalizacije na območju naselja Globoko.

Kostak Krško pa sporoča, da bo danes izvedel popolno zaporo na Ulici Anke Salmičeve in tako bo vse do aprila letos. Obvoz bo urejen.

R.M.