Pred policisti bežal pod vplivom kokaina

18.1.2021 | 09:50

Novomeški policisti so pri Srebrničah s četrtka na petek ponoči s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Audi. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval nevarno vožnjo, vozil po sredini vozišča in zapeljal do Vrha pri Ljubnu, kjer pa so ga uspeli ustaviti, a so ga morali obvladati z uporabo prisilnih sredstev. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost kokaina, strokovni pregled pa je 35-letni kršitelj odklonil. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev določil Zakona o nalezljivih boleznih, Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o varstvu javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog, mu odvzeli vozniško dovoljenje in o odklonu preizkusa seznanili sodišče, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Vozila sta brez izpita in vinjena

V okolici Trebnjega so policisti med kontrolo prometa ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW. Med postopkom so ugotovili, da je 32-letni voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,78 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V Črnomlju so tamkajšnji policisti v soboto okoli pol desete zvečer ustavili 49-letnega voznika osebnega avtomobila VW polo. Ugotovili so, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka je imel 0,72 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev določil Zakona o nalezljivih boleznih izdali še plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vinjen trčil v drugo vozilo

Pri Blanci v občini Sevnica je v soboto malo pred 19.uro prišlo do prometne nesreče. Na kraj dogodka so prišli policisti, opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je nesrečo povzročil 43-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil 21-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan. Alkotest je pokazal, da je imel povzročitelj v litru izdihanega zraka 0,63 miligrama alkohola, zato so mu sevniški policisti odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi vožnje pod vplivom alkohola na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Po avtocesti s kar 1,8 promila alkohola

Med kontrolo prometa pri Drnovem so novomeški policisti zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti včeraj ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 29-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,87 miligrama alkohola, so odpeljali v prostore za pridržanje in mu odvzeli vozniško dovoljenje. Zaradi kršitev določil Zakona o nalezljivih boleznih in kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče, še piše v današnjem poročilu.

Poškodovan voznik osebnega avtomobila

Na cesti med Mirno in Zabukovjem se je v soboto malo po 9.uri dopoldne zgodila prometna nesreča. Trebanjski policisti so ugotovili, da je 37-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v tovorno vozilo hrvaških registrskih oznak. Povzročitelju, ki se je v nesreči lažje poškodoval, so zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Tatovom zasegli ukradene predmete

Novomeški policisti so bili v soboto okoli 17.30 obveščeni, da so neznanci v prodajalni v Novem mestu ukradli več artiklov in pobegnili. Na podlagi opisa vozila in storilcev so 24-letnega voznika izsledili in ustavili na območju Muhaberja. Zasegli so mu več suhomesnih izdelkov, za katere ni znal pojasniti izvor, zato policija sumi, da so bili ukradeni v prodajalni. Po zaključeni preiskavi bodo osumljenca ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Ukradel električni skiro

Iz odklenjene in odprte kleti stanovanjske hiše v Vavti vasi je nekdo ukradel električni skiro. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

Pet Afganistancev v dveh tovornih vozilih

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo v petek pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in ob pregledu v tovornem delu vozila odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V soboto so prav tako v tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak odkrili še tri državljane Afganistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Pri Prilipah nezakonito prestopil državno mejo

V Prilipah so brežiški policisti med varovanjem državne meje minulo noč izsledili in prijeli tri državljane Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Policiste klicali 385-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 15. in 18. januarjem posredovali v 105 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 385 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 16 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj in pridržali dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 21-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, ponarejanja dokumentov, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požara, sprožitve signalno varnostne naprave, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje, še piše v današnjem poročilu Policijske uprave Novo mesto.

