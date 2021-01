Urška Mitrović in njena nova slikanica

18.1.2021 | 10:30

Knjiga "I am the most beautiful" avtorice Urške Mitrović

Novo mesto - Novomeščanka Urška Mitrović je učiteljica angleščine in razrednega pouka na Osnovni šoli Veliki Gaber. Ko je razmišljala o tegobah otrok, ki se »na daleč« učijo tujega jezika, je prišla na idejo, da napiše knjigo v angleščini, ki bi bila tudi učni pripomoček otrokom na poti do spoznavanja angleških besed. »I am the most beautiful« oz. v prevodu »Sem najlepša/najlepši«, je zbirka kratkih zgodbic, v kateri nastopajo živali. Vsaka od njih je prepričana, da je najlepša na svetu, dokler jih lev, kralj živali, ne strezni. »Gre za mojo prvo otroško slikanico v angleščini, ki pa zagotovo ne bo zadnja. Ta ima tudi didaktični pomen, saj se otroci učijo opisovati živali v angleškem jeziku, ob koncu pa rešijo tudi naloge, ki mlade bralce usmerjajo v razumevanje prebranega. Delamo pa tudi na gledališki igri, ki bo pospremljena z glasbo,« pripoveduje Mitrovićeva. Angleška slikanica je izšla v sklopu projekta Erasmus+, v katerem šola sodeluje že vrsto let. Ilustracije so avtorsko delo Urškine sodelavke, prijateljice in vzgojiteljice v vrtcu Sončnica Petre Pograjc.

Sicer pa »I am the most beautiful« ni Urškina prva knjiga. Pred tem je izdala otroško slikanico z naslovom »V Nedovo sobo je treščila bomba!«, ki jo je z ilustracijami opremil slovenski stripar, ilustrator in karikaturist Zoran Smiljanič oz. Vittorio de la Croce iz Postojne. Tu je še zgodba za otroke »Kar seješ, to žanješ« z ilustracijami Valterja Rabiča, sicer učitelja likovnega pouka na Osnovni šoli Center. Pred leti pa je Mitrovićeva izdala svoj prvenec, ki je izšel v Ameriki. Knjigo za odrasle je naslovila »Seeds of Greatness« ali v prevodu »Semena veličine« in je naprodaj tudi na Amazonu. In ker je Urška že iz otroštva močno povezana tudi z glasbo, je pred dvema letoma spisala še pesmarico »Zapojmo skupaj«, v kateri so objavljene partiture za predšolske, otroške in mladinske pevske zbore. Izšla je v času, ko je njena šola praznovala 140. rojstni dan, vrtec Sončnica pa štiri desetletja. Pesmarici je priložila še CD plošček z glasbenimi podlagami, ki mentorjem olajšajo nastope.

Več o delu Urške Mitrović pa v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

R.M.