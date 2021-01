V TE Brestanica prvi vžig novega plinskega bloka

18.1.2021 | 11:50

TE Brestanica, sedmi plinski blok (foto: TEB)

Brestanica - V Termoelektrarni Brestanica (TEB), med drugim rezervnem dobavitelju elektrike za krško nuklearko, so julija 2019 stekla gradbena dela za novi nadomestni oz. sedmi plinski blok PB7, v petek pa so ga prvič poskusno pognali. Opravili so prvi vžig oz. prvo vrtenje turbine in s tem začeli njegova t. i. vroča testiranja.

V TEB končujejo dejavnosti, povezane z gradnjo sedmega plinskega bloka, ki bo skupaj s šestim zamenjal prve tri stare plinske bloke iz leta 1974, so danes sporočili iz družbe.

Konec lanskega decembra so končali t. i. hladna testiranja, ki so med drugim vključevala preverjanje vgrajene opreme, nastavitve ustreznih parametrov, teste signalizacije ter preverjanje elektro-mehanskih povezav.

Med temi deli so opravili notranje tehnične in komisijske preglede posameznih tehnoloških sistemov po končani montaži oz. pred začetkom sprostitve električne napetosti in tlaka. Pridobili so tudi vse zahtevane certifikate o vgrajeni opremi in njeni varnosti, izjave ter drugo dokumentacijo.

Prvi mejnik pri tem projektu je bila sicer dobava plinske turbine in generatorja maja lani. Zaradi prostorskih omejitev pa je bila z logističnega vidika postavitev celotne opreme na temelje bistveno zahtevnejša kot pri šestem plinskem bloku. Montažo opreme so izvedli poleti in jo končali septembra.

Za drugi mejnik tega projekta so označili uspešni petkov prvi vžig oz. prvo vrtenje turbine, naslednji pomembnejši mejnik pa bo prva sinhronizacija plinskega agregata PB7 z elektro-energetskim omrežjem in prva proizvedena kilovatna ura električne energije, kar predvidevajo do konca januarja.

Sledili bodo testi operabilnosti, s katerimi bodo potrdili zahteve iz soglasja za priključitev v električno omrežje. Predvidoma v prvih treh mesecih letos naj bi opravili tehnični pregled, začeli poskusno obratovanje in pridobili uporabno dovoljenje, so še sporočili iz TEB.

Direktor TEB Tomislav Malgaj je povedal, da naj bi celotna naložba po prednaložbeni oceni stala 26,45 milijona evrov in da so novi sedmi plinski agregat namestili ob šestem, ki redno deluje od septembra 2018.

Z namestitvijo sedmega plinskega bloka z močjo 53 megavatov nadaljujejo projekt zamenjave prvih treh starih plinskih blokov, je še pojasnil.

TEB je sicer vodilni ponudnik sistemskih storitev terciarne regulacije in t. i. temnega zagona v slovenskem elektro-energetskem sistemu, s svojo posebno plinsko tehnologijo pa zanj zagotavlja temeljne sistemske storitve. Skrbi za terciarno regulacijsko rezervo v primeru izpada večjih proizvodnih blokov ali drugih motenj v energetskem sistemu in za zagon agregatov brez zunanjega vira napajanja ter s tem možnost vzpostavljanja omrežja v primeru sistemskega razpada.

STA/R.M.

