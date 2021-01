Covid-19: Včeraj 293 novih okužb in še 26 žrtev

18.1.2021 | 12:30

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj po vladnih podatkih ob 365 hitrih in 1.404 PCR testih skupaj potrdili 293 okužb z novim koronavirusom, kar je 16,56 odstotka okuženih. Med PCR testi je bilo pozitivnih 270 oz. 19,2 odstotka, med hitrimi pa 23 oz. 6,3 odstotka. Včeraj je umrlo še 26 oseb s covidom-19, med njimi 22 v bolnišnicah, kjer danes zdravijo 1.237 okuženih, od teh jih intenzivno terapijo potrebuje 184, 158 jih diha s pomočjo respiratorja. Danes so sprejeli 70 na novo okuženih, v domačo oskrbo pa so odpustili 31 kovidnih bolnikov.

Po podatkih covid sledilnika je aktivno okuženih 23.473 oseb, cepljenih 41.439 ljudi oz. 2% prebivalstva, povprečje okužb v zadnjih sedmih dnevih pa danes znaša 1.379,60.

Včeraj so tako po podatkih, ki jih je vlada objavila na Twitterju, opravili precej manj testov kot dan prej, ko so jih opravili 3.067, potrdili pa 569 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah so včeraj zdravili 17 kovidnih bolnikov več kot v soboto, štirje manj pa so potrebovali intenzivno nego. Včeraj je bilo tudi 14 žrtev manj kot dan prej – v soboto je za posledicami virusa umrlo kar 40 okuženih.

Kako je v regiji?

V Splošni bolnišnici Novo mesto danes zdravijo 92 kovidnih bolnikov, 2 od teh so sprejeli danes, 17 jih je na intenzivnem kovid oddelku, 16 od teh jih diha s pomočjo respiratorja. 5 koronavirusnih bolnikov so danes odpustili v domačo oskrbo, žal, pa je eden za posledicami novega korona virusa umrl.

V Splošni bolnišnici Brežice danes zdravijo 45 bolnikov s covidom.19, enega izmed njih na intenzivnem oddelku. Tri od hospitaliziranih so sprejeli danes, eden pa je za posledicami nove koronavirusne bolezni umrl, kažejo podatki Sledilnika za covid-19.

dodano ob 16.20:

Podatki o številu včeraj odkritih novih okužb v občinah na območju, ki ga pokriva Dolenjski list:

Bistrica ob Sotli 0

Brežice 1

Črnomelj 2

Dobrepolje 2

Dolenjske Toplice 0

Ivančna Gorica 2

Kočevje 7

Kostanjevica na Krki

Kostel 0

Krško 3

Loški Potok 1

Metlika 0

Mirna 0

Mirna Peč 0

Mokronog-Trebelno 0

Novo mesto 7

Osilnica 0

Radeče 0

Ribnica 2

Semič 1

Sevnica 7

Sodražica 1

Straža 1

Šentjernej

Šentrupert

Škocjan 0

Šmarješke Toplice

Trebnje 1

Velike Lašče 4

Žužemberk 1

R.M.