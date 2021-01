Prihaja prenovljena Renaultova "petka"

Prenovljena petka bo namenjena mestni vožnji, atraktivna in na električni pogon (foto: Renault)

Zagotovo se še spomnite priljubljene petke, ki so jo v letih od 1989 do 1996 izdelovali tudi v Renaultovi tovarni v novomeškem Revozu. Leta 1996 je s tamkajšnjih proizvodnih trakov pripeljal tudi zadnji primerek tega priljubljenega avtomobila, od začetka proizvodnje katerega letos mineva že 49 let. Že prva generacija Renaulta 5 je bila deležna številnih športnih, močnejših in drugačnih izvedenk ter požela veliko uspehov v različnih razredih avtomobilskega športa, podobno pa je bilo tudi z drugo generacijo, ki je na ceste zapeljala leta 1985. Tudi ta je bila na voljo v tri- in petvratni različici, čeprav je šlo v vseh pogledih za nov avto, ki ga je oblikoval Marcello Gandini, pa je zadržala vse glavne oblikovne značilnosti predhodnika in ob tem imela še več prostora ter 20 odstotkov več steklenih površin. Tudi druga generacija se je ponašala s številnimi motornimi različicami, izdelovali pa so jo vse do leta 1996, ko je zadnji Renault 5, tako kot štiri leta pred tem zadnji renault 4, prišel s proizvodnih trakov Revoza v Novem mestu. Skupno so v 24 letih proizvodnje izdelali skoraj 5,5 milijona primerkov Renaulta 5, od tega med letoma 1989 in 1996 v Revozu natanko 295.863. In zdaj pri Renaultu napovedujejo novo, predelano, dodelano in še lepšo petko, ki pa bo narejena zgolj za ljubitelje zelene energije.

Renault je šušljanje pred dnevi potrdil in razkril strateški načrt za prihodnost oziroma za prihodnjih pet let, poimenovan Renaulution, s katerim prinašajo, kot temu pravijo »Nouvelle Vague« ali Novi val. Ta naj bi po pričakovanjih v ospredje postavil zeleno mobilnost, pri čemer pa bo pozornost namenjena tako pogonu na elektriko kot na vodik. Predvsem na področju elektrifikacije ima namreč Renault že precej izkušenj. Mineva že desetletje od takrat, ko so predstavili prvi takšen avto, vse do danes pa so prodali že več kot 300 tisoč električnih vozil.

Eden izmed pomembnejših elementov nove strategije bo tudi obujeni Renault 5, s katerim želijo popularizirati električno mobilnost. In ne le, da bo električni, tudi cena bo dostopna. Ker pa gre še za prototipno različico vozila, so njegovi tehnični podatki zaenkrat skrivnost.

Prototip pooseblja kultni model petke, nekakšno modernost v sozvočju s časom: namenjen bo mestni vožnji, bo atraktivno oblikovan, poganjala pa ga bo elektrika. Sicer pa je novi Renault 5 le eden izmed novih avtomobilov, ki jih nameravajo pri Renaultu predstaviti do leta 2025. Teh naj bi bilo kar 14, polovica bo povsem električnih. In med njimi bo tudi atraktivna, nikoli povsem pozabljena petka.

