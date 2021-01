Kje bo motena elektro oskrba?

19.1.2021 | 07:35

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto v zadnjih 12 urah izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso zabeležili. Za nujno medicinsko pomoč so posredovali štiri klice, za nujno veterinarsko pomoč pa enega. Prejeli so tudi tri obvestila o povoženih živalih, o čemer so obvestili higienike.

Njihovi brežiški kolegi sporočil o izrednih dogodkih, zaradi katerih bi bilo potrebno posredovanje enot zaščite in reševanja na območju Posavja, v minulih 12 urah niso prejeli, posredovali pa so dva poziva za nujno medicinsko pomoč.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča, da danes od 12. do 13.ure na bo elektrike na območju TP GASILSKI DOM STOPIČE in na območju TP ŽDINJA VAS1.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej sporoča, da danes med 12. in 14.uro ne bo elektrike na območju TP OSREČJE.

Z distribucijske enote Krško pa so sporočili, da danes med 8. in 13.uro ne bo elektrike na območju TP BIZELJSKO-izvod Drenovec.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

R.M.