Policisti zaščitili žrtev hudega fizičnega in psihičnega nasilja

19.1.2021 | 07:50

Metliški policisti so včeraj popoldne na podlagi zbranih obvestil izrekli prepoved približevanja 49-letnemu nasilnežu iz okolice Metlike. Ugotovili so, da je osumljenec več let fizično in psihično zlorabljal partnerko. Omejeval ji je svobodo, jo spravljal v podrejen položaj, omejeval stike z okolico in svojci, se nad njo izživljal, izvajal hudo fizično nasilje in jo večkrat poškodoval. Kot je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik, žrtev zaradi strahu pred stopnjevanjem nasilja nasilneža ni prijavila policiji, prav tako jih o tem ni obvestil nihče, ki bi stisko žrtve opazil. Osumljenca bodo policisti ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Policija je le ena izmed institucij, ki obravnava nasilje v družini. Vedno, ko izvemo za nasilje, moramo storiti vse, da to prekinemo. V nadaljevanju nastopijo druge institucije kot so CSD in nevladne organizacije, ki lahko žrtvi pomagajo in jo vodijo skozi nadaljnje postopke. Dejstvo pa je, da se policija lahko ustrezno odzove in zaščiti žrtev le, če je o nasilju obveščena. Žrtve zato poziva, da spregovorijo o nasilju in poiščejo pomoč. Čakanje in odlašanje ne bo ustavilo nasilja in trpljenja, ampak se bodo takšne razmere le še stopnjevale. Žrtve lahko pomoč poiščejo na policiji, v CSD in pri nevladnih organizacijah. Tudi vsi ostali, ki morda vedo, da v neki skupnosti prihaja do takšnih nevzdržnih stanj, se morajo odzvati odgovorno in nasilje prijaviti. Le tako lahko žrtvi vsi pomagamo iz kroga nasilja.

Pri delu s krožno žago se je hudo ponesrečil in v bolnišnici umrl

Trebanjski policisti so bili obveščeni, da je zaradi posledic nesreče pri delu v bolnišnici umrl 65-letni moški iz okolice Trebnjega. Na podlagi prvih ugotovitev se je nesreča zgodila minulo soboto, ko je moški s krožno žago žagal veje, odžagano poleno pa naj bi mu odbilo v glavo. Policisti okoliščine še preiskujejo, po do zdaj zbranih obvestilih je tuja krivda izključena. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so zapisali v današnjem policijskem poročilu.

Osumljenki zasegli puški

Črnomaljski policisti so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 19-letne osumljenke v Lokvah. Med hišno preiskavo so našli in zasegli puško z bajonetom in avtomatsko puško, za katero osumljenka nima ustreznih dovoljenj. Po opravljeni kategorizaciji orožja bodo zoper osumljenko na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomili v nenaseljeno hišo

V Kostanjevici na Krki je med 12. in 17.januarjem nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.100 evrov premoženjske škode.

57-letno alkoholizirano žensko odpeljala policija

Novomeški policisti so bili sinoči malo po 21.uri obveščeni, da naj bi na Glavnem trgu v centru Novega mesta moški in ženska z vpitjem kršila javni red in mir. Na kraju so izsledili 57-letno kršiteljico, ki je bila očitno pod vplivom alkohola. Tudi po prihodu policistov se ni pomirila, se še naprej nedostojno vedla in vpila, ukazov policistov pa ni upoštevala, zato je policija morala uporabiti prisilna sredstva. Ko so jo obvladali, so jo odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru in kršitev določil zakona o nalezljivih boleznih ji bodo izdali plačilni nalog.

Policiste klicali 132-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 37 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 132 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in v Krškem zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in enega kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vloma, ponarejanja dokumentov in tatvin, še piše v današnjem poročilu Policijske uprave Novo mesto.

