VIDEO: Med letošnjimi najboljšimi Gault&Millau tudi dva iz naše regije

19.1.2021 | 09:50

Ošterija Debeluh iz Brežic je dobila 4 kape (Foto: Ošterija Debeluh)

Ljubljana - Kljub za gostince izredno turbulentnem letu omejenega obratovanja so inšpektorji Gault&Millau Slovenija uspeli opraviti obiske restavracij in popularnih zbirališč ter s tem zagotoviti izdajo vodnika Gault&Millau Slovenija za letošnje leto. V njem je predstavljeno 153 restavracij, prek 80 POP zbirališč, 67 vinskih kleti z 198 ocenjenimi vzorci vina, 13 pivovarn ter več kot 30 karakterističnih slovenskih živilskih produktov.

Včeraj so v prav posebnem video formatu spoznali, kdo so najboljši za leto 2021. Slovenska turistična organizacija (STO), ki gastronomiji kot enemu ključnih turističnih produktov naše dežele posveča posebno pozornost, pri projektu tega uglednega vodnika sodeluje od vsega začetka.

»Zdaj je postalo že skoraj tradicionalno, da vodnik vsako leto malce osvežimo. Lani smo dodali nove sklope, med drugim tudi karakteristične slovenske živilske produkte, katerih nabor letos še povečujemo. Prav tako letos ne boste zasledili več najboljše restavracije, temveč izbor najboljših restavracij, ki so prejele po 4 kape. S tem usklajujemo prakso Gault&Millau po svetu ter na piedestal postavljamo vse gostince, ki so si uspeli izboriti zavidljive 4 kape,« pravi direktorica Gault&Millau Slovenija Mira Šemić. »Posebej želim poudariti, da so štiri kape veliko priznanje in njihovo ohranjanje iz leta v leto potrjuje izredno kakovost in vrhunskost restavracije oziroma gostinca,« še dodaja.

Letošnja podelitev nagrad najboljših je skladno z epidemiološkimi razmerami potekala preko spleta, v posnetku (objavljenem), ki nas je s svojo dinamiko in prepletanjem srečanj s prejemniki nagrad minulih let popeljal od najboljših restavracij do prejemnikov vseh posebnih nagrad. Prejemnike so v Gault&Millau predstavili skozi kratke video razglednice, svojo nagrado oziroma diplomo pa bodo prejemniki tokrat prejeli naknadno, individualno oziroma po pošti.

V video razglasitvi je gostince nagovorila tudi direktorica Slovenske turistične organizacije, ki je glavni partner projekta, mag. Maja Pak. »Vodnik Gault&Millau pomeni veliko priznanje za slovensko gastronomijo. Letošnja razglasitev prihaja v času, ko se slovenski turizem, sploh pa gostinstvo soočata z največjo krizo. A danes smo veseli in optimistični, saj nagrajujemo najboljše. Slovenija se je v zadnjih letih uvrstila med najbolj zaželene gastronomske destinacije. V letošnjem letu, ko je Slovenija ponosna nosilka naziva Evropska gastronomska regija 2021 in ko Zeleno shemo slovenskega turizma nadgrajujemo z znakom Slovenia Green Cuisine, pa bomo še utrdili pozicijo Slovenije kot destinacije za odlična kulinarična doživetja,« je dejala.

Grega Repovž je postal najboljši sommelier po izboru Gault&Millau. Na fotografiji sta Metka in Grega Repovž, ki vodita Gostilno Repovž v Šentjanžu (foto: Primož Lavre/Reporter)

In kdo so najboljši po izboru vodnika Gault&Millau Slovenija za leto 2021?

Najboljše restavracije:

1. Gostilna pri Lojzetu, Dvorec Zemono, Vipava, 17,5/20, 4 kape

2. Hiša Franko, Staro selo pri Kobaridu, 17,5/20, 4 kape

3. Hiša Denk, Zgornja Kungota, 17/20, 4 kape

4. Ošterija Debeluh, Brežice, 17/20, 4 kape

5. Restavracija Mak, Maribor, 17/20, 4 kape

6. Restavracija Strelec, Ljubljana, 17/20, 4 kape

Chef leta: Gregor Vračko, Hiša Denk, Zgornja Kungota

Chefinja tradicije: Mojca Trnovec, Gostilna Mihovec, Zgornje Pirniče

Chef prihodnosti: Luka Košir, Gostišče Grič, Šentjošt nad Horjulom

Mladi talent: Leon Pintarič, Gostilna Rajh, Murska Sobota

Najboljši sommelier: Grega Repovž, Gostilna Repovž, Šentjanž

Najboljši POP: Wine Bar Šuklje, Ljubljana

Najboljša slaščičarna: Fetiche patisserie, Ljubljana

R.M.

Video posnetek razglasitve Gault&Millau 2021 Video: