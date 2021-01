Cepljeni zaposleni v novomeški bolnišnici bodo ta teden prejeli še drugi odmerek cepiva

19.1.2021 | 11:10

Cepljeni zaposleni v novomeški bolnišnici bodo ta teden prejeli drugo dozo cepiva (Foto: Pixabay)

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes hospitaliziranih 94 korona virusnih bolnikov, od teh jih 17 potrebuje intenzivno nego.

Vodstvo bolnišnice je v izjavi za javnost zapisalo, da so pred tremi tedni začeli cepiti zaposlene, do zd

Cepljenje z drugim odmerkom cepiva je v Splošni bolnišnici Novo mesto predvideno ta teden in sicer v sredo, 20. in v petek, 22.januarja. Po napovedih Ministrstva za zdravje bo cepiva dovolj, da bodo drugo dozo prejeli vsi, ki so bili s prvo že cepljeni.

Po informacijah vodstva Splošne bolnišnice Novo mesto so covid razmere v bolnišnici že tri tedne stabilne, število hospitaliziranih korona virusnih bolnikov ne narašča in ne pada, dnevno pa se giblje nekje med 90 in 100 hospitaliziranimi. Žal je epidemiološka slika naše regije še vedno ena izmed štirih najslabših v Sloveniji, zato si tudi v novomeški bolnišnici želijo, da bi ukrepi čim prej pokazali boljše rezultate, še navaja vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto s prvo podpisano direktorico doc.dr.Mileno Kramar Zupan.

R.M.