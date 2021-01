Covid-19: 1.690 novih okužb, še 25 žrtev. Razmere v Posavju še vedno zaskrbljujoče – kakšne so današnje številke?

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj opravili 14.010 PCR in hitrih testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 1.690 okužb oz. 12,06 odstotka, kar je 4,5 odstotka manj kot dan prej. S PCR testi je bilo včeraj testiranih 5.306 posameznikov, med njimi je bilo 1.211 oz. 22,8 odstotka pozitivnih. Hitre teste na novi korona virus so opravili še pri 8.704 posameznikih, med njimi je bilo 479 oz. 5,5 odstotka pozitivnih, kažejo podatki covid sledilnika.

V bolnišnicah danes zdravijo 1.200 korona virusnih bolnikov, od teh so jih 112 sprejeli danes, 187 jih potrebuje intenzivno nego, tam pa je tudi 153 bolnikov, ki dihajo s pomočjo respiratorja. 126 korona virusnih bolnikov so danes odpustili v domačo oskrbo, v bolnišnicah jih je umrlo 23, še dva pa v domovih za ostarele po vsej državi.

Po podatkih covid sledilnika je zdaj cepljene 2,1 odstotka populacije, aktivno okuženih je 22.591 oz. 876 manj kot dan prej. Povprečje dnevno okuženih v zadnjih sedmih dneh danes znaša 1.354 oz. 25 manj kot včeraj. Na državni ravni je dosežen en kriterij za začetek sproščanja ukrepov v regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko. Drug kriterij bo dosežen, ko se bo število hospitaliziranih covidnih bolnikov spustilo pod 1.200.

Doslej je bilo v Sloveniji potrjenih skupaj 151.137 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 3.231 covidnih bolnikov.

Kako je v naši regiji?

V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes 94 covidnih bolnikov, oz. dva več kot včeraj. 13 od teh so jih sprejeli danes, 17 pa jih potrebuje intenzivno nego oz. predihavanje s pomočjo respiratorja. V domačo oskrbo so danes odpustili še 9 korona virusnih bolnikov, 2 pa sta bitko z virusom, žal, izgubila.

V Splošni bolnišnici Brežice je danes 46 korona virusnih bolnikov, oz. eden več kot včeraj, 5 od teh so sprejeli danes, 4 pa odpustili v domačo oskrbo, je razvidno iz podatkov sledilnika za covid-19.

Dodano ob 12.10 uri:

Okužbe na dan 18.01.2021

17.01. 18.01.

Bistrica ob Sotli 00 01

Brežice 01 44

Črnomelj 02 17

Dobrepolje 02 04

Dolenjske Toplice 00 06

Ivančna Gorica 02 13

Kočevje 07 09

Kostanjevica na Krki 00 04

Kostel 00 00

Krško 03 37

Loški Potok 01 01

Metlika 00 17

Mirna 00 02

Mirna Peč 00 01

Mokronog-Trebelno 00 01

Novo mesto 07 39

Osilnica 00 00

Radeče 00 09

Ribnica 02 05

Semič 01 04

Sevnica 07 15

Sodražica 01 01

Straža 01 08

Šentjernej 00 09

Šentrupert 00 02

Škocjan 00 02

Šmarješke Toplice 00 01

Trebnje 01 10

Velike Lašče 04 07

Žužemberk 01 04

