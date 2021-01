FOTO: Ledena trgatev pri Zajčevih

19.1.2021 | 15:10

Pri Zajčevih je bila zadnja ledena trgatev pred tremi leti. Letos upajo na odličen pridelek. (foto: osebni arhiv)

Novo mesto - V Zajčevih vinogradih so se po treh letih vnovič razveselili ledene trgatve. V vinogradu Knežija nad Novim mestom, ki je že postregel s slovenskim vinskim šampionom, so minulo soboto potrgali zadnjih 500 trsov laškega rizlinga, ki je odlična sorta za ledeno vino. Vsaka ledena trgatev je izjemna, tokrat pa je potekala še v enem izmed vrhuncev epidemije, po čemer si jo bo med vsemi trgatvami zlahka zapomniti.

Da je od zadnje ledene trgatve v zajčevih vinogradih minilo kar nekaj let, je »krivo« vreme. Takšne trgatve namreč zahtevajo posebne vremenske pogoje, poleg tega pa še vedno razmeroma zdravo grozdje, kar je že svojevrsten uspeh vinogradnika. Potreben je dolgotrajen mraz s temperaturami pod -7 stopinj Celzija, sladkorna stopnja pa mora biti vsaj 128 Oe. Nižja je temperatura, boljše je, saj to vpliva na zgoščevanje sladkornega soka. Tudi samo stiskanje grozdja poteka kontrolirano pri čim nižji temperaturi in to v čim bolj podhlajeni preši. In prav zaradi zahtevanih pogojev, ki jih narava ne omogoča vsako leto, izjemnih ekstraktov, ki jih ponudi grozdje, in tudi skromne količine, je ledeno vino dragocena redkost.

Ledeno vino Laški rizling letnika 2020 bodo pri Zajčevih prvič lahko ponudili konec leta 2023. Vendar se pri tem z žalostjo spomnijo na ledeni mošt, ki se jim je pred leti povsem sfižil in se prav zato še kako zavedajo, da kakovost ledenega vina ni zagotovljena vse do vretja. Vendar upajo, da bo to vino – vsaj zaenkrat tako kaže - prava poslastica za vse čute, z vabljivo zlato rumeno barvo, razkošnimi notami medu in suhega sadja ter z dolgim žlahtnim pookusom. Primerna kislina ga bo lahko ohranila še za mnoga leta arhiviranja – za leta, ko bo korona le še bled spomin, letnik pa ponos na doseženo.

R.M.

