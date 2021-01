Lažen preplah zaradi plina

19.1.2021 | 18:05

Ilustrativna slika

Ob 14.38 so posredovali gasilci PGE Krško na Gubčevi ulici v Krškem, kjer so stanovalci zaznali vonj po plinu. Gasilci so večstanovanjski objekt pregledali, prezračili, vendar plina z merilno napravo niso zaznali.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri od 12.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 12.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH in iz TP JAVOROVICA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 12.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TONOSA ADLEŠIČI na izvodu Dolenjci,

- od 13.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUNIČI na izvodu Žuniči.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 13.00 do 15.00,zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ 1.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.