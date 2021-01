Brežiška bolnišnica dela na robu zmogljivosti

20.1.2021 | 09:40

V Splošni bolnišnici Brežice je covid oddelek vseskozi zaseden skoraj maksimalno, to je blizu 45 postelj.

Brežice - Slaba epidemiološka slika v Posavju, ki se sicer izboljšuje, seveda še kako vpliva na stanje v bolnišnicah.

V Splošni bolnišnici Brežice delajo na robu zmogljivosti, pove direktorica Anica Hribar. Od novega leta naprej na covid oddelku sprejemajo le bolnike iz Posavja. če so imeli še decembra lani dneve, ko je število covid bolnikov padlo pod 40, so zdaj vseskozi blizu maksimalne številke, to je 45 postelj, v najbolj obremenjenem dnevu so imeli celo 48 pacientov.

Najhuje v Urgentnem centru

Anica Hribar, direktorica SB Brežice (Foto: J. Koršič)

Na robu zmogljivosti so predvsem v Urgentnem centru, kjer je pritok pacientov močno povečan, največjo obremenjenost pa beležijo na internistični prvi pomoči. Ker dodatnih ekip za delo v UC nimajo, se je precej podaljšal čas za obravnavo, ljudje pa so nezadovoljni. Zaradi omejenih kadrovskih možnosti - tudi med zaposlenimi so oboleli, veliko jih je iz internega oddelka usmerjenih na covid oddelek in tu ne morejo nič spremeniti.

Če so še do konca lanskega decembra v bolnišnico sprejemali tudi bolnike iz drugih regij, pa od januarja praktično vse postelje zadsedajo bolniki iz Posavja. V večini so lahko paciente iz Posavja zdravili sami.

»Premeščamo pa drugam vse bolnike, ki potrebujejo intenzivno ventilacijo, saj v naši bolnišnici glede na prostorske možnosti lahko zagotavljamo le ne invazivno ventilacijo. Prostori za novo centralno intenzivno terapijo (CIT), ki bodo bolnišnici omogočili tudi zdravljenje pacientov, ki morajo biti izolirani, bo zaključena konec februarja,« p0ve direktorica brežiške bolnišnice.

Denar v višini 1,6 milijonov evrov za dokončanje novih prostorov za CIT, ki so bili sicer do 4. gradbene faze zgrajeni leta 2014, je konec leta 2019 zagotovila država, vsi postopki za izvedbo gradnje pa so bili izpeljani spomladi letos.

Testriranje je pomoč

Zaščitna oprema je potrebna za zdravstvene delavce, a tudi vsi ljudje se moramo obnašati samozaščitno. (Foto: L. M.)

V SB Brežice že nekaj mesecev opravljajo samoplačniške PCR teste in od začetka lanskega decembra hitre teste za javnost. Poslužujejo se jih torej lahko mnogi, tako posamezniki kot različna podjetja. a direktorica Anica Hribar težko reče, da množično hitro testiranje za odkrivanje asimptomatskih covid bolnikov prispeva k zmanjšanju prenosa okužb.

»Včasih se vprašam, če s tem morda ne dosežemo ravno nasprotnega učinka, saj negativni test danes ne pomeni, da smo jutri ali čez 2, 3,5 … dni še negativni, torej zdravi,« pravi Hribarjeva, ki pa obenem doda, da so hitri testi dobrodošla možnost na različnih področjih dela. Zlasti v zdravstvu, da vedo, kako ravnati s pacientom, ki potrebuje zdravstveno oskrbo, ali za zaposlene, ki storitev opravljajo. Zaposleni v SB Brežice se lahko kadarkoli testirajo.

Hribarjeva še poudari, da stalna dosegljivost hitrega testa lahko upočasni širjenje virusa pri ozaveščenih uporabnikih, a še vedno je odločilnega pomena upoštevanje vseh osnovnih samozaščitnih ukrepov: uporaba zaščitne maske, umivanje rok, varnostna razdalja....

L. Markelj